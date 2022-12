Ya vemos a Andrea Legarreta en su Instagram frente a un gran muñeco de nieve y divina para las fiestas. Sí, hoy te dejamos la idea de un total black o solo negro y blanco para lucir top, ¡si no eres de las que ya quiere tanto color!

De la dopamina a lo Matrix

Parece que nos vamos a un extremo u otro, después de pasar por la ropa cómoda de la pandemia, corrimos a lo estridente de «hey, veme, quiero alegría» y nos hacía pensar que lo clásico estaba muerto: looks en negro y en blanco y negro. Pero te tenemos noticias: no es así. De hecho, ahorita los total black looks están súper hot.

Aquí vemos a Manelyk González en una entrega de premios y nuestra adorada Diva Lomas fue la encargada del look, quien, por cierto, también dio cátedra de cómo vestir un look totalmente negro.

¿Quieres ir de negro total? Mira nuestras ideas para todos los gustos.

De Desigual, una camiseta negra pero con detalles originales. Costo, $1,540 pesos.

También puedes sacar tu lado más atrevido, tipo Ashley Graham en este ofni increíble.

O quizá un poco menos revelador, pero igualmente sexy.

La súper influencer Sascha Barboza lleva un vestido muy sexy y elegante en su Insta, perfecto para las fotos de Año Nuevo.

Puedes recrear estos looks con el escote en la espalda y unas mangas muy sensuales.

Corte a… ¡blanco y negro!

Otra combinación que sobrevive todos los tiempos es el blanco con negro. Esta será un combinación increíble que nos encanta a todas y que, noticias, ¡no tiene por qué ser aburrida!

Aquí vemos un look de Cruella de Geraldine Bazán y que… she totally nailed it! Ok, ok, quitémosle las mangas y el cuello rojos para que quede solo blanco y negro, pero ¡inspiración total!

Esta blusa de mango es favorecedora y muy en tendencia, porque además, es en tela brillante. Costo: $999 pesos.

Ahora, si quieres un vestido para la comida de festejo cuando no hace tanto frío, ¿qué tal este blanco con negro que nos modela Priscila Arias?

Ah, pero también podrías jugar a armar una especie de mini color block así:

Si optas por darle más protagonismo al blanco, mira la propuesta de Mariana Treviño (¡estate lista porque trae película con el mismísimo Tom Hanks a final de diciembre!).

Puedes llevar un abrigo negro, ¿o qué tal una mini? La falda resalta totalmente pero el body con manga larga tipo guantes mitones se ve fabuloso.

Y no todo tiene que ser muy formal, para ocasiones más relajadas también viene muy bien la opción de blanco y negro.

Si quieres algo casual pero cool con el blanco más discreto, ¿qué tal este?

Como verás, el blanco y negro es para cualquier persona, solo hay que saber cómo hacerlo lucir fabuloso.

Foto principal: Mango