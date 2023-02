Últimamente hemos escuchado muchísimo la palabra Nepo Baby y si aún no sabes lo que es te lo contamos. Son básicamente las hijas e hijos de famosos a quienes se les abrió la puerta de la industria de forma mucho más sencilla. Y sí, lo han tenido más fácil que las simples mortales, pero no todo significa que solo el apellido las harán permanecer (si bien sí les abre las puertas).

Nepo Baby

El juego de palabras proviene del «nepotismo» y se refiere a todas esas personas con apellidos de renombre tal y como Lily Rose Depp o Miley Cyrus… es decir: el apellido de tus padres pesa tanto, que ya llevas mucho camino recorrido. ¿Cómo decirle que no a las que son consideradas las hijas de leyendas en todo el mundo de la fama? Es sencillamente imposible.

Unos la aman, otros la odian. Por su puesto, siempre estarán las retractoras y en este caso podemos ver mucho de esto. Las críticas pueden provenir de cualquiera, incluso de sus colegas en el mundo laboral. Envidia podrán decir muchos pero la razón va mucho más allá de ello.

Entonces, ¿por qué?

Simple, porque suelen rechazar la más mínima insinuación sobre la “catapulta” hacia su éxito. Lo que más pone los nervios de punta es esa nula transparencia, ya que nadie les dice que no tienen talento o no son buenas o buenos en lo que hacen. Pero también prevalece la idea de que realmente no tuvieron que trabajar tan duro como muchas otras de la industria.

El camino que han recorrido

Hay de todo un poco en el tema de las Nepo Babys, sea como sea, no caben dudas de que principalmente mujeres son talentosas, hermosas y han trabajado duro para dicho reconocimiento. Aunque el camino recorrido al final del día claro está, no haya sido el mismo.

Que tengan las puertas abiertas no significa que tendrán talento o vayan a permanecer… eso sí, la ayudadota siempre se agradece.