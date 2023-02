El suavizante es un infaltable en los lavanderos de muchas pero, ¡cuidado donde lo colocas! No utilices este producto en determinadas prendas porque si no, podrías dañarlas. ¡Veamos cuáles son y por qué.

Toallas

Debido a los químicos que contiene el suavizante es capaz de reducir considerablemente la capacidad de absorción de las toallas, por lo cual ya no te secarán tan bien como antes. Si cuentas con una toalla que ya no te seca, esta es probablemente la razón.

Pijama y ropa de cama

¡Sorpresa! El suavizante hace que la tela sea inflamable, razón por la cual deberías evitarla en tus sábanas y ropa para estar en casa. Suena como algo muy poco probable pero es mejor prevenir que lamentar.

Ropa deportiva

Si no deseas que tu ropa con efecto anti transpirante se estropee, lo mejor será no utilizar el suavizante por acá. Los aceites dañan esta tela, por lo cual ya no serán de utilizad, al menos no en esa característica tan necesaria para estas prendas.

Microfibra

Finalmente, la microfibra como los paños para limpiar cosas del hogar puede estropearse debido a este producto. Al igual que las toallas, reduce su capacidad de absorción de manera muy considerable, por lo cual no es recomendable utilizarlo.

¿Conoces algún otro uso prohibido?