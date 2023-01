Camila es una influencer de maquillaje que no sólo nos muestras diseños increíbles, sino que además instruye a su público acerca del mundo del maquillaje. Todo esto es logrado con transiciones creativas por medio de su cuenta Nobody is Ugly. ¡Míralo tú misma!

La teoría del color

El tema más recurrente dentro de sus reels es la teoría del color. En este caso nos muestra el círculo cromático y nos enseña a utilizarlo para que siempre esté a nuestro favor. Además de esto es increíble el detalle de cada uno de sus maquillajes y tan solo por el increíble trabajo tiene el cielo ganado.

La magia que hay detrás de todo

Como era de esperarse, sus seguidores le han pedido el secreto o la magia tras cada video sobre teoría del color ¡y es que son tan elaborados! Que es imposible no preguntarse lo mismo. Por ello Camila decidió hacer un video ilustrativo de todo lo que ocurre en su proceso creativo sin dejar nada fuera, ¡ni siquiera los errores!

Tono y sub-tono

Para las que aún no entienden lo del tono y sub-tono también, Nobody is Ugly tiene un video explicativo sobre el mismo. En el encuentras no uno, ni dos, ¡sino 5 métodos! Para conseguirlos de manera sencilla. Si los 5 coinciden entonces no tendrás dudas de tu tipo de piel.

¿Ya conocías a Nobody is Ugly?