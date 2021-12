Ya les hemos platicado que en esta época hay muchas personas que traen las emociones a flor de piel y más después de estos casi dos años de locura mundial. Quizá hayamos perdido a personas queridas o quizá solo seguimos manteniéndonos alejadas de la gente. O puede ser que por otras razones esta Nochebuena vas a pasarla sola y hay una parte de ti que siente «gacho».

Te comparto que yo he estado en varias ocasiones sola en Nochebuena… aunque no del todo, ya que mi perra es una gran compañía. Pero aún así, no ha habido gente conmigo.

Algunas veces han sido decisiones propias, otras… así se ha dado y no siempre me he sentido triste… pero quizá en una ocasión, sí. El porqué puede ser de lo más lógico: a pesar de que para mí no es una fiesta realmente importante, lo que nos dice todo mundo (y las películas que veo) es que «hay que pasarla con l@s que amas», entonces, pasarla sola significa que… ¿nadie te ama o no amas a nadie? Auch.

Esta connotación negativa es la que podría llegar a hacernos sentir mal.

Pero si en esta ocasión tú vas a pasarla sola, quiero decirte que independientemente de si tienes pareja, familia o amig@s muy querid@s (o no), que la pases sola no es requisito para que estés tristísima. Creo que si así hemos decidido nuestras vidas (no estar casadas o estar divorciadas o lejos de la familia o decidir no pasarla con ell@s o con amigos o de plano nos da flojera salir en esta complicadísima noche en que Uber -de por sí está en las nubes- nos sale igual de caro que un vuelo a Hong Kong) hay que hacer nuestro trabajo personal para no caer en la tristeza. Es decir: no te voy a decir «échale ganas», «ve lo que sí tienes», bla, bla, bla. Eso seguro que ya te lo sabes. No, te voy a dar acciones puntuales para no sentirte miserable: ¡a poner manos a la obra!

Tips para una Nochebuena sola y en paz

Ojo, que no te voy a decir que la pases feliz… quizá sí pero quizá no quieras «felicidad» en la ecuación sino tranquilidad y pasarla ¡bien!

Comida y bebida. Aquí empecemos por comida y bebida reconfortante, ya sea un chocolate con bombones como en las fotos -súper fácil de preparar- comprar romeritos o una pizza, ¡lo que te haga decir «yumi»! HOY NO VIENE LA DIETA. Yo empezaría justo con el chocolate y luego me haría una cena rica. El año pasado que la pasé en compañía virtual de mis compañeros del Club de Cine, me compré algo rico -ni me acuerdo qué- y no me lo acabé porque le entré durísimo a la botana, ja.

El ambiente: recoge y ten la casa ordenada, pon alguna velita, si te gusta, o prende el árbol de Navidad, ¡siéntete festiva!

recoge y ten la casa ordenada, pon alguna velita, si te gusta, o prende el árbol de Navidad, ¡siéntete festiva! El entretenimiento. Si te gusta leer, busca un libro que te ponga de buenas, no uno que te deprima. Si te gusta la música, ¡algo alegre! Si lo tuyo es Youtube, búscate la posada de Adela Micha en La Saga o algo que te encante. Si eres de las mías, las películas navideñas te encantarán. Les hice una lista de cuatro que no son muy conocidas y a mí me gustaron mucho, pero siempre están las de Mi Pobre Angelito, Duro de Matar, The Holiday (ojo, está en Prime y de Netflix la quitan el 31 de diciembre de 2021), Love Actually –of course-, Klaus, Noelle y tantas tantas más. Elige la que te dé alegría.

Si te gusta leer, busca un libro que te ponga de buenas, no uno que te deprima. Si te gusta la música, ¡algo alegre! Si lo tuyo es Youtube, búscate la posada de Adela Micha en La Saga o algo que te encante. Si eres de las mías, las películas navideñas te encantarán. Les hice una lista de cuatro que no son muy conocidas y a mí me gustaron mucho, pero siempre están las de Mi Pobre Angelito, Duro de Matar, The Holiday (ojo, está en Prime y de Netflix la quitan el 31 de diciembre de 2021), Love Actually –of course-, Klaus, Noelle y tantas tantas más. Elige la que te dé alegría. La mantita. Ah, la contención aunque sea en forma de cobija es muy importante. Y si tienes calcetines pachones, ¡vaaaas!

Ah, la contención aunque sea en forma de cobija es muy importante. Y si tienes calcetines pachones, ¡vaaaas! La compartidera. ¡Comparte con tus seres querid@s! Es decir, manda el Piolín navideño que te manda la tía, ¡a todo mundo! Las amiguis de la escuela, el club de la zumba, ¡a todo mundo! Manda besos, abrazos, buenas vibras y ¡recíbelas! Whatsapp es un mundo aparte en estas fechas, ¡aprovecha para sentirte cerquita!

¡Comparte con tus seres querid@s! Es decir, manda el Piolín navideño que te manda la tía, ¡a todo mundo! Las amiguis de la escuela, el club de la zumba, ¡a todo mundo! Manda besos, abrazos, buenas vibras y ¡recíbelas! Whatsapp es un mundo aparte en estas fechas, ¡aprovecha para sentirte cerquita! Cáete bien. Quizá debería empezar por eso, pero llegó en este punto para que no te salieras del texto, ja. ¡En serio que eres buena onda, LO ERES! Así que échate una copita por ti misma y lo chingona que eres. Sola, acompañada, en grupo, en tu casa, en una cabaña alejada, ¡en todos lados!

Quizá debería empezar por eso, pero llegó en este punto para que no te salieras del texto, ja. ¡En serio que eres buena onda, LO ERES! Así que échate una copita por ti misma y lo chingona que eres. Sola, acompañada, en grupo, en tu casa, en una cabaña alejada, ¡en todos lados! Si quieres llorar, llora. Total, ¡no niegues tus emociones! Pero estoy segura que con las acciones que te doy, vas a sentirte tranquila y la vas a pasar ¡bien! El chiste es no concentrarnos en lo mal que nos sentimos sino hacer cosas para no quedarnos en esa emoción.

¡Así que celebremos con KENA!, recuerda que mientras nos leas no estarás solita. Nuestros videos te harán compañía y los textos reírte o inspirarte. ¡Te abrazamos fuerte para que nunca te sientas miserable, incluyendo la Nochebuena!