Todos recordamos a las figuras femeninas con arquetipo de góticas en los dibujos animados. Muchas eran nuestras ídolos o sentíamos afinidad hacia ellas, pero ¿sabes realmente de dónde proviene tal admiración? No es por su outfit ni lo que parecen ser sino más bien lo que representan: el “poder” oculto de las góticas.

El arquetipo que creó una corriente moderna

Las “únicas y diferentes” son realmente una subdivisión o una corriente alternativa que no representa la verdadera idea de serlo. El arquetipo de figura femenina gótica es, en realidad, una mujer fuera de lo aceptable. La gótica no tiene ni una sombra de esa chica tímida, alegre, súper sensible y todo arcoíris y colores. A ella simplemente no le importa pertenecer. En la actualidad, las únicas y diferentes encuentran su comunidad, por lo cual no entran en esta categoría.

De seguro se te pasó por la mente alguna caricatura con estas características. Quizá Shigo de Kim Posible o Marceline de Hora de aventura. Quizá sean de tus favoritas y ni siquiera tienes idea, realmente del por qué.

¿Qué representa una gótica?

La no pertenencia. Hablamos de una mujer con inteligencia emocional, segura de sí misma, independiente en cualquiera o todos sus sentidos. Una mujer independiente puede serlo de manera económica, en pensamiento e incluso ideológica, es aquella que no sigue las normas impuestas por la sociedad sino las suyas propias.

Nunca fue la ropa, fue la idea de poder desafiar todo lo que nos han enseñado sobre ser mujer. Una mujer puede vestirse de negro, ser carente de emociones, pensar por sí misma, ser valiente, no esperar a ser salvada… Y todas queremos ser ese tipo de mujer.

Su atuendo sólo era coherente con su actitud, pues la ropa que escogemos dice mucho de quienes somos.

¿De dónde han salido?

Las góticas siempre han existido. Las mujeres que se han “salido del molde” han estado ahí a lo largo de la historia. Han sido pilotos, guerreras, líderes…

¿Cuál es su impacto en nuestra sociedad actual?

El querer normalizar a las llamadas góticas ha visibilizado dos corrientes: Las que se suman a las únicas y diferentes como parte de una moda física en la que se sienten afín (y eso está bien) y las que simplemente no les interesa nada, no se esfuerzan y tienen dicha personalidad (las que siempre han existido, pero ahora son mucho más aceptadas). Ambas corrientes pueden coexistir dentro de la misma persona, ya que, como he dicho, la ropa es un reflejo del ser.

¿Te identificas con alguna de estas corrientes?