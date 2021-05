Por Jasive Fernández

Me han preguntado en algunas entrevistas ¿Qué le aconsejaría a quien quiere emprender y no se atreve? ¡Uff, vaya que me ha hecho reflexionar esta pregunta, llevándome a recordar mis inicios en los negocios!

Cada vez que tenía una idea, según mi inquietud de emprender, podría ser exitosa, tenía que luchar con mis propios miedos. Llegaban a mi mente pensamientos como no sabes hacer negocios, tu idea es muy mala, no tienes dinero, la competencia es muy grande, hay mejores ideas que la tuya, entre otras.

Este fue mi primer reto: luchar contra mis propios fantasmas que me querían boicotear y llevar a decidir no hacerlo. Hasta que me di cuenta que los obstáculos estaban en mi pensamiento y no en mi presente.

Hoy, después de 20 años de emprendimientos en el que he pasado por industrias como la restaurantera, administración de riesgos, capacitación y consultoría, sector inmobiliario, hasta llegar a mi pasión en la moda, me doy cuenta que el único gran obstáculo es pensar que no puedo hacerlo.

Siempre hay dinero para un buen proyecto, clientes para una buena oferta, posibilidades de innovar, crear, reinventar o cubrir una nueva necesidad. El camino no es fácil, pero está lleno de desafíos que lo peor que podrán dejarte es EXPERIENCIA.

Nunca es tarde para emprender, no importa tu edad, condición, profesión, situación. Si tienes una idea que no te deja dormir, es porque también está en tu corazón, decídete a emprender y los caminos se irán trazando.

¿Qué pasos seguir para emprender?

Estos son algunos puntos más importantes que debes considerar al decidir emprender:

1.- Profesionalízate: todo lo que decidas emprender, debes hacerlo desde el entorno profesional y legal; ya sea constituyendo una empresa o trabajando como persona física, debes de hacer tu alta, registro y generar tus sellos fiscales para facturar cuando empieces a obtener tus primeras ventas.

2.- Registros: registra tu nombre, marca, producto, formula, patente, producto, servicio o marca con la que vas a comercializar, protege tus ideas.

3.- Identifica tu propuesta de valor: ¿qué te hace diferente? ¿Cuál es tu ventaja? ¿Qué obtendrá el cliente si decide por ti sobre la competencia?

4.- Establece metas alcanzables, cuantificables y realistas. Pero nunca dejes de visualizarte hasta donde quieres llegar. Las metas las debes ir actualizando a medida que vas avanzando.

5.- Establece tu modelo de negocio: define con claridad qué vas a ofrecer al mercado, cómo lo vas a vender, a quién, quienes serán tus aliados, de qué forma vas a generar ingresos.

6.- Busca capacitación continua y actualízate: el mundo de los negocios cambia a pasos agigantados, debes mantenerte informado, actualizado, identifica lo que ven, escuchan y compran tus clientes. Pon atención en las redes sociales, observa a la gente en la calle ¿qué come?, ¿cómo viste?, ¿qué escucha?, ¿de qué se queja?, ¿qué disfruta?

Aunque no lo creas, este es el mejor momento para emprender, comenzar, reiniciar o reinventar tu proyecto. Los emprendedores y pequeños empresarios tienen la posibilidad de adaptarse a los cambios con mayor facilidad y es esa la clave para sobrevivir en un entorno de crisis e incertidumbre. Desarrolla la habilidad de transformarte, cambiando conforme el mercado lo demande. Y lo más importante, sé perseverante y desarrolla tu resiliencia, manteniendo una actitud optimista para buscar nuevas oportunidades, retos y relaciones para cumplir tus objetivos y seguir en tu viaje de aventura al éxito.

¡Recuerda… nunca es tarde!

Jasive es graduada en administración de empresas, cuenta con maestría en administración y dirección de empresas, tiene un master en administración y dirección de empresas con especialidad en dirección de comunicación, relaciones públicas y protocolo. Es maestra de cátedra en materia de proyectos de innovación para el emprendimiento en el ITESM.

Es socia y directora Internacional de la marca española: Niza, ha desarrollado una experimentada carrera en el mundo de la moda, abriendo mercado en países de Europa, Estados Unidos, Asia y países árabes. En octubre del 2020, lanzó su primer colección Jasive, la cual, se vende en países de Europa. Además de sus proyectos de moda tiene otras dos empresas, una dedicada al sector inmobiliario y otra de administración de riesgos enfocada a seguros de transporte terrestre, marítimo y aviación. Aunque dedica el 70% de su tiempo a sus empresas de moda, gracias a que en las otras empresas tiene directores a cargo.

