Les compartimos una reflexión sobre Octubre Rosa, sobre el cáncer de mama y el proceso que transformó la vida de Norma Toriz. Lo hemos titulado Octubre es todo el año, porque aunque el mes termina, la detección oportuna debe ser menester de todos los días del año para salvar nuestras vidas y hacer la diferencia en el proceso.

“La vida está hecha de ciclos.

Pausa, cuando recibí el diagnóstico, mi mundo se detuvo.

Proceso: mastectomía, pérdida de cabello, hormonoterapia, dolor y miedo fueron parte de la adversidad del cáncer.

Cuando estás en este caminar, a menudo escuchas mensajes comunes:

“No llores, no decaigas, sé fuerte, échale ganas, piensa positivo.“

Esto no es viable, en realidad si lloras, este sentimiento dejará que fluyan tu miedo, ira, frustración y no por esto el cáncer será más agresivo.

Debemos aprender a mediar, no a reprimir las emociones, pero tampoco casarnos con ellas.

Esto es parte del duelo, el cual no es como un instructivo que sigues paso a paso.

El miedo te llevará a la negación o viceversa, son un conjunto y sin orden específico, pasarás por cada uno de ellos .

Conforme pase el tiempo canalizarás tu sentir, saldrás avante.

El acompañamiento es viable : familia, amistades, apoyo terapéutico, creencias.

Tengo la fortuna de contar con gente maravillosa.

Mi esposo es parte fundamental de este proceso ya que ha estado desde el inicio, con amor, paciencia y entrega permanece a mi lado.

Mis hijos y padres son el motor que me impulsa a concluir este tratamiento.

Mi hermano quien es mi adoración, siempre está presente.

Mi tanatóloga, gracias a ella mi panorama cambió y se expandió, es un deleite cada sesión.

Mis amigas que estuvieron al pendiente y con quienes pude llorar, berrear sin ser juzgada, me escucharon con cautela y mucho amor.

Hoy doy gracias a la vida por cada lección que me da para seguir aprendiendo.

A dios por permitirme un tiempo más de vida para disfrutarme y disfrutar de los míos

A mi familia por este cálido acompañamiento.

A mis amigas por esos momentos de risas.

A FUCAM por salvar mi vida, por abrirme tantas puertas y porque ahí he conocido gente maravillosa, gracias a esta experiencia.

Y a KENA por darme esta oportunidad de ser su vocera, por escucharme y por el amor que le tienen a este tema.

Gracias mil.

El mes termina, pero la lucha sigue.

En FUCAM octubre es todo el año.

Si tienes 18 años o más, te invitó a realizar la autoexploración una vez al mes, siete días después de la menstruación.

A partir de los 40, hazte la mastografía anual

El cáncer es curable si se detecta a tiempo”

Norma Toriz