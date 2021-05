Por un buen rato más seguiré usando cubrebocas, no importa si ya la mayor parte de la población está vacunada (yo aún no) y aunque lo esté, hay que recordar que no nos da inmunidad. Así que este accesorio será compañero nuestro por muchos meses (¿años?) más.

Antes de llorar y sentirnos miserables, hay que adaptarnos y mejor, aceptar la realidad. Y en esa realidad y adaptación está el que el maquillaje de los ojos se ha vuelto protagonista, incluso para las que no acostumbramos un maquillaje cargado.

Así que este va para ti: para las que no acostumbran sombrearse los ojos tanto (estilo Instagram).

¿Qué les parece si empezamos con unas ideas visuales para inspirarse?

Esos tonos que no acostumbramos

Una buena combinación de rosas más el delineador negro, grueso, cejas naturales y hasta las pestañas sin protagonismo. Este podría ser mi favorito y totalmente yo.

Delineado con sombra

El tono mate nos sirve como lienzo para el delineador gráfico arriba del párpado móvil y junto a las pestañas. Desde hace un par de años muy en tendencia.

Color cálido

Vamos a utilizar un color cálido y colorido: el amarillo o naranja son perfectos. El delineado de color solo es en la parte interior del ojo, mientras con el delineador negro, de la mitad hacia afuera. Un plus: pestañas postizas sin mascara, aunque kilométricas. Arriba del párpado móvil hay un tono también frío, pero mucho más discreto.

Ojos a los 70s

Este look sí es muy dramático pero sumamente divertido. Yo sé que para las que no somos de tanto color puede ser todo un reto, pero vean qué belleza. Muy de editorial.

Aquí vemos: color, delineado, pestañas y cejas «salvajes» y naturales.

Las pestañas postizas se ven bastante naturales (pero son postizas), el delineado es dramático, lo cual, sí requiere de ensayar. Toma nota que son dos delineados: arriba del párpado móvil y junto a las pestañas (hasta el lagrimal). La sombra hay que difuminarse bien de los lados para que quede perfecto.

Con brillitos

Esta versión es sin delineado líquido sino delinear con sombra. Puede quedar muy bien con mascara y sin pestañas postizas, pero el glitter y lo nacarado sí sigue en tendencia.

Mucha luz en la mirada

Aquí vamos a seguir con la tendencia de ojos gráficos, pero con mucha luz, iluminadores y hasta glitter.

Dos colores inesperados

Mucha, mucha atención a los ojos, ¡para atrevidas y divertidas! Pero a la vez, sin el delineado negro o pestañas postizas, nos harán un poco más discretas.

