Como sacado del mundo de Euphoria, nos llega este nuevo look. Se trata de utilizar productos fijadores en el pelo para crear este estilo. Veamos estas ondas en el rostro para personalizar tu peinado.

Son para todos los peinados

Lo mejor de todo es que puede lucir artístico, elegante, tierno, rockero… En fin, pueden ser para todos los gustos y peinados. No hay ninguno que luzca mal con estas ondas en el rostro.

¡No te esfuerces en ocultarlas!

Si alguna vez te has avergonzado de esos pelitos que se quedan sueltos de lo que desearías que fuese ese pulcro peinado, esta es tu oportunidad. No lo ocultes, al contrario. Déjalos salir, deja que demuestren todo su potencial y observa como elevan tu look y embellecen tu rostro.

El mejor amigo del strass

Un complemento popular es adornar el mechón de strass. También lo puedes colocar a un lado del mismo y brillar toda la noche. Por esta razón nos recuerda tanto a Euphoria y es algo que definitivamente Maddie Perez aprobaría.

¿Necesitas otra razón para realizar estas ondas en el rostro? ¡Atrévete a probar algo nuevo!