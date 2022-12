¿Cuántas quieren estrenar en la Noche Buena? Según comenta la leyenda, ponerse alguna prenda nueva trae buenas rachas para el año que entra y que mejor manera de hacerlo que probar con outfits brillantes, para no pasar desapercibida.

Recordemos que la Navidad se caracteriza, entre otras cosas, por brillos y colores característicos de la temporada. Podemos implementar eso en nuestros outfit e irradiar luz de pies a cabeza, es decir, vestimenta, calzado y maquillaje, ¿qué opinas?

Outfits brillantes para Navidad

Pants, un outfit brillante y llamativo

¿Tienes pensado lucir pantalones largos en Navidad?, pues deja a un lado los clásicos pantalones y dale brillo a tu look con diseños extravagantes pero con aires sutiles y elegantes a la vez. Puedes complementar con suéter o chamarras que vayan a juego con el pantalón.

Si te fijas, las sandalias no rompen con el estilo brillante del look, realmente es un buen momento para brillar y dar pisadas seguras y con mucho glam.

Faldas de brillo

Pero si por el contrario, quieres usar faldas, te muestro un look que va acorde con la temporada. Justo es un color navideño que juega con el brillo desde la cintura hasta los pies. Fíjate que la camisa es totalmente te sencilla, lo que crea un equilibrio entre elegancia y frescura en mismo look.

Con este outfit brillante puedes jugar con los zapatos, es decir, puedes usar sandalias de tacón, suecos, tenis o lo que quieras.

Tercera pieza, abrigo brillante

Este tipo de prendas es un must para añadirle estilo y elegancia a tu outfit. En lo particular, es una pieza que no puede faltar para eventos nocturnos, como es el caso de La Noche Buena. Mi fav, ¿y el tuyo?

Bolsa, ¡que brille!

Evidentemente, la bolsa es un imperdible en todo look. Es que sin ella no podemos salir de casa, ¿cierto? Mira como queda una brillante con un look fresco y elegante. ¡Es encantador!

Brillanticos en el cabello

Es una tendencia muy actual que marca la diferencia. Le da un toque muy glam a nuestro look y además, engalana el outfit desde la cabeza (literal) hasta donde tu quieras brillar.

Las famosas mayas, en tendencia

Las mayas, en mi opinión personal, es un accesorio que se ha encargado de darle más estilo a nuestrols looks. Bien sea con falsas, vestidos o shorts cortos, quedan increíbles y lucen elegantes. Para la noche de Navidad, luce tus piernas con brillo.

Mira acá lo que encuentras en las tiendas:

El top con lentejuelas de la foto principal es de H&M y cuesta $500 pesos.

Los outfits brillantes son ideales para usarlos en Navidad. Aportan elegancia y extravagancia que a muchas nos encanta.

*Los precios son aproximados.