Paloma Lira presentó ‘Under The Black Rainbow’ (Bajo el arcoíris negro), su nueva colección 2023 en la Galería Relaciones Públicas en Ciudad de México. Para esta colección, la diseñadora mexicana recordó su adolescencia, etapa en la que se formó su identidad y personalidad, la cual representó nostálgicamente con 42 looks.

Asimismo se inspiró en las contraculturas y los grupos sociales que marcaron esta época de finales de los 90’s y principios de los 2000’s, siendo estos grupos influyentes como la estética de los emos, el punk y el grunge; reflejando, de esta manera, a su generación y como se transformó desde ese tiempo al presente, así como la forma en la que ve su evolución en el futuro.

Para Paloma Lira es muy importante la representación de la diversidad y la inclusión, es por eso que siempre busca reflejar y comunicar estos ideales dentro de su casting, ya que va dirigida a personas libres. El valor fundamental de ella y la marca es la libertad de expresión física y mental.

En este desfile, Lira contó con el apoyo de ODIC & Shiny México como indumentaria a modelos, y los zapatos, por cuenta de Le Zapatiere y The Warehouse Rental. En el after party, 3 DJs ambientaron la Galería Relaciones Públicas: Phaedra, Vanderlinden y Lyo.

¡Estética Punk! Vestidos atrevidos

Paloma Lira como marca

Desde el 2012 la marca ha sido creada con la intención de expresar en sus creaciones de prendas la esencia de la nostalgia y obsesión de los cambios culturales de los 70’s y los primeros años de los 2000’s, y su inspiración actual. Esos cambios reflejados en música, moda y películas, influencian a la marca con la misma libertad emocional, sexual y mental con la que todes buscamos vivir.

Su objetivo es crear piezas atemporales que evolucionen a ser una misma con el cliente dentro de su búsqueda personal de identidad.

Antes de Paloma Lira, la diseñadora trabajó con la diseñadora Alexia Ulibarri en México. También hizo prácticas profesionales en el equipo de diseño de Zac Posen en Nueva York y Emanuel Ungaro en París.