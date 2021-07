Moda ecológica ¡también es una tendencia!

Apoyando siempre toda iniciativa que cuide y resguarde al medio ambiente, veamos estas tres propuestas de marcas de ropa ecológica que han sido tendencia y han marcado una agradable diferencia en el mundo de la moda.

La LMB y su colección de gorras ecológicas

New Era se suma a la iniciativa de la LMB con esta nueva colección de gorras ecológicas para ayudar al medio ambiente y crear consciencia sobre la importancia de reciclar. Este nuevo lanzamiento estará presente en el diamante de juego como la gorra oficial de campo, la cual usaron todos los peloteros de la Liga Mexicana de Béisbol del 9 al 15 de julio.

Las siluetas están disponibles en los modelos 59FIFTY y 9FORTY, con todos los equipos de la LMB, en color verde. Están disponibles en las tiendas de New Era, Innova, Marti, Cimaco, Dportenis y estadios de la LMB.

Fuente: New Era

Lucía Chain, la diseñadora centennial de ropa ecológica

Lucía Chain se presentó con un desfile en el 2014, quedando como ganadora de Semillero UBA, la plataforma que la Universidad de Buenos Aires realiza en BAFWeek.

Es entonces cuando capitalizó los concursos como una posibilidad de darle visibilidad a su proyecto sustentable. Viajó a las semanas de la moda de: Milán, Holanda, Finlandia, Chile, Costa Rica, Berlín, Miami y Ámsterdam. Este año, llevó su colección Invierno 2020 a Moscú.

Es posible encontrar sus diseños en exposiciones de vanguardia, como la realizada en el Museo Ferragamo, en Florencia, Italia, donde fue seleccionada para ser parte de Sustainable Thinking, una celebración de la sostenibilidad del cruce entre arte y moda.

¿Fue deliberado o una solución que apareció?

«Sí, desde la primera colección participé en concursos. Gané Semillero UBA, al que me presentó la cátedra. Eso fue un antes y después, porque me dio confianza en mi trabajo y, también, un capital económico para arrancar mi proyecto. Sin eso, no hubiera sido posible lanzarme. Los concursos son herramientas que dan visibilidad. Pero implica un trabajo en paralelo, porque tenés que investigar todo el tiempo. Ganar un concurso te abre puertas, porque te invitan a otros sin tener que postularte. En el mundo, los grandes diseñadores pasaron por los principales concursos. Lo importante es tener en claro qué es lo que querés hacer y para qué. Después el producto se va formando solo. No es tener un producto y darle un discurso, sino a la inversa», expresó Chain.

H&M crea una colección unisex ecológica

Un grande de la moda, H&M, hizo real una colección unisex con prendas de denim de cortes rectos y piezas sin género que lleva por nombre Denim United.

«La moda siempre debería ser inclusiva»

Así define esta campaña Marybeth Schmitt, vocero de H&M quien además agrega: «Es algo muy natural para nosotros lanzar una colección unisex, teniendo en cuenta el cambio constante y vemos que no hay fronteras a la hora de conseguir un estilo democrático«.

Esta colección se suma a la tendencia pro ambiente ya que está elaborada con materiales sostenibles como algodón orgánico y reciclado.

