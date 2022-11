Los pantalones paper bag nunca pasarán de moda gracias a su estilo formal-casual y fresco. Justo lo que todas necesitamos para un look de oficina y mucho más. Son esos pantalones de talle alto, con lazo en la cintura y muchas veces con tela que asemeja una bolsa de papel.

Formas de usar pantalones paper bag

Acampanados corte pescador, cuello tortuga

Este tipo de pantalón con camisa cuello tortuga es una opción imperdible para tus días de trabajo. Realmente estos pantalones son muy versátiles y fácil de combinar. Con sandalias o zapatos de tacón queda perfecto.

Paper bag con manga larga

Este look lo podrían usar chicas con un estilo más clásico y jovial. Esta entre lo formal e informal el look. Buena opción para cualquier hora del día.

Pantalón de rayas negras (o cualquier color)

Las rayas siempre entrarán en el top (o al menos por mucho tiempo, según pronósticos de la moda). Procura que las rayan sea verticales, colaborarán con la estilización de tu figura.

Tips: Si las rayas sin negras, dale vida a tu outfit con una camisa de color. Si por el contrario, el pantalón es de rayas de colores, el color ideal para la parte de arriba del outfit será negro, blanco o beige.

Con mezclilla

Este opción con pantalones paper bag me parece muy interesante. La combinación de la mezclilla con un pantalón más casual, crea un look fresco. No solo para días de oficina. ¿Qué opinas?

Con una camiseta básica

Mira qué bien se ven estos de Zara con una t-shirt normal.

Con chalecos

Ahora que los chalecos son un básico y este tipo de pantalón queda muy bien, mira la idea de Coppel.