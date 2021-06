Paraguas que combinan con tu outfit

Para muchas, el paraguas es un accesorio indispensable en nuestras bolsas o cajuelas de autos. Generalmente las elegimos pensando en que sean ligeras (para cargar) o prácticas. Pero la verdad es que es un accesorio que puede hacer que todo nuestro outfit brille.

Me lancé a la búsqueda de paraguas increíbles y aquí te dejo una guía de cómo elegirlos de acuerdo a la funcionalidad, su belleza y hasta tu personalidad, ¿lista?

¡A elegir paraguas!

Vamos a empezar con la personalidad artística pero nacionalista.

Esta de ByMéxico está muy divertida y será hasta un buen souvenir para los extranjeros. Aunque no saben nada de Frida.

Y miren la presentación, me pareció monísima.

Estos paraguas son compactos, por los que son perfectos para una lluvia no tan fuerte y para una persona. Dice en Amazon que cambian de color al humedecerse. No me consta.

¿Cómo combinarlo?

Perfecto sí eres hippy chic o bien, para un look relajado o informal.

Para la personalidad romántica, estas opciones que son perfectas para una lluvia más pesada, ya que aguantan mejor el viento.

Esta se llama Cherry Blossoms y la encuentras en Amazon.

Para otra romántica pero no tan «evidente», este que no es tan resistente, pero muy lindo. Los encuentras en Liverpool, los dos.

Aiaigasa [相合傘] es una palabra japonesa que literalmente significa compartir el paraguas.

Para las personalidades creativas y exóticas, algo que les permita sacar su lado locochón. Pero este paraguas también es perfecto para las más elegantes, aunque ellas seguramente querrán algo más conservador. Este Totes aguanta casi cualquier viento y clima.

Y los outfits que van con este, son prácticamente cualquiera, pero insisto, las más creativas tendrán un crush con él.

Es de bolsillo. Lo encuentras en Amazon.

También está uno más discreto, pero con el toque de locura necesaria y suficientemente grande para aguantar el viento. Está en la tienda de El Palacio de Hierro.

Para más clásicas pero a la vez, con un toque de glamour/chic, seguramente amarán los lisos básicos -pero resistentes- con algún detalle. O bien, los adquiridos en tiendas de museos.

Este de noches estrelladas, puedes encontrarlo en Amazon.

Para estos últimos looks también va algo más clásico, como este de El Palacio de Hierro.

¿Qué te parecieron? ¿Verdad que ya dejamos de lado la imagen del típico -y aburrido- paraguas negro? Que conste que siempre hay que tener uno liso de emergencias y uno ligero y pequeño en el bolsillo, pero para combinar, ¡tenemos opciones!

Conoce esta marca mexicana que hace ropa para la lluvia.