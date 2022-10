Navidad es alegría, armonía y un tiempo de unión familiar. Pero durante esta época surgen muchos compromisos, compras de último momento, improvistos al preparar las comidas y fiestas navideñas, entre otras situaciones que pueden generar estrés y ansiedad.

Por eso es importante, la organización y el aprender a combatir el estrés, para así evitar que las situaciones que se puedan presentar, afecten nuestra salud y no nos permitan disfrutar de este maravilloso tiempo.

Pasos para preparar las fiestas navideñas:

1. Planifica

Planifica lo que vas a relaizar para las fiestas navideñas, incluyendo las compras, estableciendo prioridades para que, en tal caso que no logres cumplirlas todas, no te quedarán por hacer las más importantes.

2. Prioriza a los peques de la casa

Los niños viven con mucha ilusión la Navidad, es una época especial para ellos y lo mejor es darle prioridad con los regalos. Los presentes de los demás, pueden esperar.

Foto de Marina Abrosimova en Pexels

3. Compra de acuerdo a tu presupuesto

Controla los gastos evitando salirte de tu presupuesto disponible. No te enduedes adquiriendo cosas que no son necesarias y en definitiva, evita las conocidas compras nerviosas, si hiciste un plan, no necesitas comprar más y más.

4. Evita dejar todo para última hora

Es común dejar todo para última hora, pero trata de no hacerlo. Realiza una lista de compras para que te manejes organizadamente e intenta dedicarle un día a ellas. Si es posible, compra por internet para que evites el desorden que se genera en la calle y todo ese estrés.

No compres todo a última hora. Foto de Any Lane en Pexels

5. Delega responsabilidades

¿Tienes demasiadas cosas que hacer? Pide a otros que te ayuden o delaga responsabilidades, así será más fácil cumplir con todo lo que tienes pendiente.

Siguiendo esto pasos tus fiestas o reuniones navideñas será un éxito y evitarás el estrés que no permiten disfrutar del presente y de esta preciosa época.