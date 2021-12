Las fiestas decembrinas son para compartir y disfrutar con nuestros seres queridos, pero a veces podemos escuchar o ver acciones que nos hacen sentir incómodos y activan nuestro sexto sentido sobre actitudes que debemos cambiar dentro de nuestro entorno para lograr un ambiente de paz para todos. Recordemos que las actividades decembrinas son tareas en familia.

Actividades decembrinas: tarea en familia

Estos pasos ayudarán mucho para integrar a toda la familia en las actividades decembrinas, aplícalas este año:

Preparen todo en conjunto: La cena de Navidad no tiene que ser tarea de una sola persona. Elige un menú con tus seres queridos y divide las tareas para que cocinar y limpiar platos sea responsabilidad de todos, así tendrán más tiempo de convivir entre todos.

Abre la conversación con tus familiares: Son cada vez más las personas que están tomando conciencia de todo lo que necesitamos cambiar en nuestra sociedad, y tus primas, tías o hermanas pueden ser grandes aliadas en esta transformación. ¡Aprovechen estos momentos para hablar sobre este tema!

Habla con tus amigos: A veces solo necesitas escuchar a tus amigos para recordar que estás haciendo lo correcto al cambiar todo eso que huele mal. Dedica unos minutos a una videollamada con tus BFFs, o bien, organicen una reunión decembrina para divertirse en confianza.

No más comentarios incómodos: Seguramente has escuchado comentarios en estas fechas como “¿y el novio?” o “¡ese vestido está muy corto!”. Si las opiniones de tus familiares te hacen sentir mal, recuerda que puedes ponerles límites sin herir susceptibilidades. Responde de manera firme pero respetuosa y no dejes que se arruinen tus celebraciones.

