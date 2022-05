¡Las perlas!, antiguamente eran consideradas como objeto de la alta sociedad. Estas eran tan costosas que la aristocracia era la única portadora de ella y más adelante se convirtió en un símbolo clásico de sofisticación y alta alcurnia. En tiempos actuales se ha transformado en una tendencia más street-style, por lo que este nuevo uso ha dado paso a una nueva corriente: el Pearlcore.

¿Dónde podemos encontrarlas?

El Pearlcore se refiere al uso de perlas en la vida diaria. Los collares que sólo aparecían en ocasiones especiales quedaron atrás para convertirse en un accesorio de día y no de vida nocturna, pero eso no es todo. La razón por la cual el Pearlcore ha llegado a todo público es por su versatilidad, ya no solo en accesorios sino también en prendas.

Desde prendas adornadas con perlas, hasta hecha únicamente de ellas. Un vestido holgado que bien sirve como sobretodo e incluso, una falda para colocar sobre otra que sí cubra por completo.

Y además de todo, ¡son inclusivas!

El Pearlcore además, no es sólo para mujeres, ya que grandes personalidades como Harry Styles lo están llevando. Cada día, esta perla toma mucho más terreno e incluso se puede jugar con su tamaño, sean estas pequeñas o grandes.

Veamos algunas ideas para llevar esta nueva tendencia

Las perlas pueden ser utilizadas de la misma manera que el strass. Dentro del maquillaje lucen divinas, tal como en este delineado Pearlcore.

Un top de perlas muy apretadas, es perfecto para SS. Un look de día para nunca perder el estilo y brillar hasta más que el mismísimo sol.

Una de las reglas para lucir el Pearlcore es hacer de esta, el foco de atención. Un excelente ejemplo de ello es un vestido de perlas.

Una blusa en manga larga como la de acá luce elegante, pero no demasiado. Eso es lo buscado con el estilo urban.

Los ganchos para el cabello son de los más generalizados y si no posees uno, definitivamente conoces a alguien que sí.

Una manera sutil de llevarlas es con una tira de perlas en la prenda.

Este accesorio recoge dos tendencias: Las bolsas pequeñas y el Pearlcore.

Finalmente las perlas en el cabello para un peinado estilo cuentos de hadas.

¿Y tú cómo la llevarías?