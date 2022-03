En algunos casos el perfeccionismo se ha visto como algo positivo, ya que es un sinónimo de “hacer las cosas bien”. En realidad se trata de un rasgo de la personalidad tóxica que, en muchas ocasiones, se nos exige tener. Crear una vida perfecta al tratar de alcanzar unos supuestos estándares de lo ideal no es sano y crea mucho conflicto entre las personas que lo padecen.

Consecuencias

Una persona bajo el peso del perfeccionismo tiende a tener muy baja autoestima, vive presa de los pensamientos negativos, tiende a procrastinar y se le dificulta comenzar las tareas. Además, no es bueno para trabajar en equipo, porque piensa que nadie es lo suficientemente bueno o sólo él o ella puede hacerlo.

Causas

A veces el perfeccionismo puede provenir de un hogar estricto en donde no está permitido cometer errores. Dónde el factor humano debe ser erradicado por completo, para dar paso a una forma de pensar más parecida a una máquina que a un niño. “Si tu nota no es la máxima no cuenta”, “si no organizas todo tu cuarto no limpiaste nada” o debes cambiar tus modales, porque eso no es de señoritas o de caballeros”.

Padres, ¿se han parado a pensar lo que esto provoca en un niño? Adultos heridos, ¿están repitiendo los mismos errores de su familia con sus hijos? Exigir obediencia, limpieza, inteligencia… Los niños no son cosas que les pertenecen, son seres humanos y por más que pienses que “ellos no pueden pensar por su cuenta” y “yo sé que es lo mejor para mi hijo”, esto nunca es cierto.

Los niños deben aprender por sí mismos qué está bien y qué está mal. Experimentar por su cuenta y no vivir bajo una serie de reglas absurdas que limitan su pensamiento, pues esto no crea niños obedientes, sino que forma adultos resentidos, incapaces de salir del “es todo o es nada”. Adultos que viven con la ansiedad constante de que todo debe ser siempre perfecto.

SIGUE LEYENDO: LOS NIÑOS Y EL DINERO: CONSEJOS PARA CREAR UNA BUENA RELACIÓN