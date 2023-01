¿Alguna vez te has sentido atraído o fascinado por alguna piedra preciosa? Las piedras son parte de la tierra, comparten su ADN y son una gran creación de la naturaleza. ¿Sabías que se componen de minerales y que tuvieron que pasar millones de años para que se transformaran en piedras preciosas? Además, cuando se usan como parte de una joya, combinan la energía de quién las talló y de quien las porta.

Amatista verde

Las piedras preciosas y semipreciosas que usamos en nuestra joyería son elementos que aportan, además de belleza, color y brillo, energía, poder y un cierto grado de misticismo a quienes las lucen.

Existen personas que dicen que: «tú no eliges a la piedra, sino que la piedra te elige a ti«. Y es que, aunque no haya manera de medirlo, es un hecho que las piedras preciosas fueron extraídas de las profundidades de la tierra, en donde estuvieron expuestas a energías propias del entorno, con una combinación determinada de calor, presión y elementos químicos y minerales que, por millones de años, poco a poco las fueron creando.

“Las piedras son el ADN de la tierra, nos hablan de su pasado. A través de la historia, se les han adjudicado poderes de todo tipo, han sido usadas en la medicina antigua con influencias filosóficas, por lo que no es casualidad que muchas culturas, aún sin contacto entre sí, afirman que las piedras preciosas tienen poderes y beneficios para el cuerpo, la mente y el alma”, afirma Rosana Sánchez, directora de Citlali Joyas.

Collar con ámbar

El ámbar, por ejemplo, una resina del árbol Guapinol (Hymenaea courbaril), puede tener en su interior animales y plantas que existieron hace más de 50 millones de años y que los conocemos gracias a que se conservaron intactos en su interior, con esto seguro que recuerdas el precioso ámbar de Jurassic Park, que fue el origen de todo.

Los cuarzos que a veces se tiñen de morado para convertirse en amatista, otras veces de amarillo para llamarlos citrinos, o los que tienen destellos dorados y que llamamos cuarzo rutilado son de dióxido de silicio, pero se crearon en condiciones únicas ya que convivieron con distintos minerales adyacentes que les dieron esa apariencia diferente y asombrosa que tanto nos maravilla.

A la amatista se le ha atribuido la facultad de transformar la energía negativa en positiva, al citrino la llaman la piedra de la alegría y el cuarzo rutilado es utilizado para aumentar la energía vital, muy útil en la meditación. Por ello muchas terapias holísticas utilizan a las piedras con fines curativos, en las terapias de sonido con cuencos, algunos son de cuarzo.

“Se trata de elementos de la naturaleza que nacen, evolucionan y se transforman. Tienen energía propia, pero también se van enriqueciendo de quienes las sacaron de la tierra y las tallaron; de cuando llegan a mi taller y las convertimos en joyas, y finalmente quien la traerá puesta y le adjudicará un significado propio que le acompañará en su vida. Esa es la verdadera magia de las piedras, tienen la capacidad de absorber la energía que les vayamos imprimiendo. También, si eso te da paz, puedes hacer ceremonias para limpiar cualquier energía del pasado y que queden listas para lo que le quieras incorporar”, agrega la también diseñadora de Citlali Joyas.

Las piedras son un elemento esencial en la joyería. Si bien existen piezas que solo se sirven del metal, el complemento perfecto para una pieza increíble se lo dan las piedras. Resultan asombrosas todas las variedades y gamas de texturas, colores, brillos y transparencias que podemos encontrar en las piedras.

En la nueva colección Las Revelaciones de Citlali, puedes encontrar estas y otras piedras, para que elijas aquella que más te vibre, son 42 modelos.

“Son piedras que contrastan entre sí por su variedad de colores y matices, y que sin embargo juegan en perfecta armonía una con otra en la variedad de piezas que realizamos en Citlali Joyas” concluyó Rosana Sánchez.

Todos hemos sentido la atracción de las piedras, es como si tuvieran un lenguaje que es tan sutil que no siempre podemos sentirlo. Más bien no sabemos qué es lo que nos atrajo de determinada piedra. Las piedras te seducen, es un reino del que no tenemos demasiado control: conectar con su vibración es para los que conectan con sus emociones. Las piedras preciosas a veces son parte de nuestro atuendo, a veces lo realzan, a veces ya son parte de nuestra identidad, seguro conoces a alguien que siempre usa una pieza de joyería que la representa. Las piedras preciosas nos dan esa sensación de energía y hasta de protección. Conservan nuestro calor corporal y las vemos siempre en propuestas y tendencias cambiantes de pasarelas.

Para conocer la colección Las Revelaciones de Citlali puedes visitar el sitio: https://joyascitlali.com/collections/las-revelaciones-de-citlali todas las creaciones tienen garantía de por vida.

Instagram @citlalijoyas

www.joyascitlali.com

Facebook @joyascitlali