Hay marcas que se vuelven icónicas con el paso del tiempo. Vemos sus piezas y de inmediato las reconocemos. Las mariposas de Tanya Moss son sin duda un claro ejemplo de esto; y de una marca de joyería mexicana que amamos, y justo por eso nos causa tanto gusto verla cumplir sus primeros 25 años de vida.

¡Y un cumpleaños especial merece una celebración inolvidable! Tanya Moss festejó este primer cuarto de siglo en su tienda ubicada en el Palacio de Palacios con una gran fiesta rodeada de familiares, amigos y de fans de la marca.

Tanya se veía guapísima con un vestido rojo maravilloso, perfecto para una ocasión tan importante. El toque final del look, lo dieron por supuesto, un espectacular collar y brazalete de su marca.

Durante la velada, Tanya Moss y su esposo se dirigieron a los asistentes para compartir su emoción por llegar a este importante hito de sus vidas personales y como empresarios. Hubo un momento muy especial cuándo su equipo de trabajo les entregó un reconocimiento por este aniversario.

Durante la fiesta, tuve la oportunidad de platicar con Tanya, y esto fue lo que me comentó:

¿Qué significa para ti cumplir estos primeros 25 años de tu marca?

Es una validación de todo lo que he soñado y he hecho alrededor de toda mi vida. Mis amigos me comentan que realmente hice y logré todo lo que les dije que iba a hacer. Uno tiene que enfocarse y trabajar muy duro en lograr las cosas, todo es posible.

¿Qué significan para ti los atrapasueños de esta reciente colección?

Todas las colecciones que hago pretenden siempre tener un significado que te toque el corazón y los sueños son esa materia de la que estamos hechos. A veces los dejamos pasar y no nos damos cuenta. Tenemos que ser consientes de seguir en búsqueda de ellos; y si cambian dejarlos cambiar.

¿Cuáles son tus sueños para los próximos 25 años?

La internacionalización, el crecimiento, consolidación. La pandemia trajo momentos difíciles, pero estamos consolidando y trabajando en fortalecer la marca.

¿Has vivido situaciones dónde te hayan querido limitar por tu edad?

No, porque no suelo escuchar esas limitaciones. Mi edad simple y sencillamente es una validación de quién soy a mis 54 años.

¿Qué le diría la Tanya de 54 años a la Tanya de 20 años?

Que sí la vas a hacer, y sí te va a salir.

¿Qué mensaje le darías a todas las mujeres “sin fecha de caducidad” que quieren ir por sus sueños?

Rodéate de las personas correctas, solo así puedes ejecutar esos sueños importantes.

Y por supuesto, no podía faltar el shopping durante esta celebración, para agregar piezas de esta marca tan especial a mi colección de joyería. De tres piezas que amé, me decidí por unos aretes que me recordaron a las flores de loto, y por un atrapasueños.

No sé ustedes, pero me encantan las piezas de joyería que al verlas me trasmitan o me recuerden un momento importante, una meta, un sueño…Por eso, amé el simbolismo de estas piezas: los lotos que me recuerdan que no importa lo difícil o adversa que sea la situación, siempre podemos florecer; y el atrapasueños es un aliado en el camino para lograr todos esos sueños que tengo.

Pensando en esto, hace mucho sentido lo que Tanya cuenta sobre sus piezas:

“…siempre he tenido la pasión por transmitir alegría y belleza, a través de mis creaciones. Me gusta experimentar y ser propositiva en mis diseños en los cuales trato de crear piezas atemporales que sean femeninas, delicadas y originales.

