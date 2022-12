De seguro has visto esta manualidad antes. Además de lucir muy lindas, ¿te has preguntado cuál es su función? Decorar principalmente pero, eso no significa que no puedas darle un sentido diferente. Veamos estas ideas de polaroids de canciones y para qué podrías hacerlas.

Para regalar

Okey, la primera es bastante obvia. Son perfectas para dar un pequeño detalle hecho a mano. Tal vez una canción que signifique tanto para ti como para la persona a la que vas a obsequiarle. Puedes hacer una carta tipo penpal y agregarla allí.

Como mensaje secreto

Esta es un poco más difícil pero vale la pena. La idea es colocar la línea de reproducción y el minuto en una frase o palabra específica. Puedes hacer lo mismo con diversas polaroids para dejarle a alguien un mensaje oculto.

Para recordar

Las canciones son como las personas. Exciten las que escuchamos porque están de moda y todo el mundo las ama, pero no conectamos verdaderamente con ellas. Están las que solo nos gusta a nosotros, las que para ti tiene algún sentido. Y por supuesto están las que, desde el minuto 1 sabías que te acompañaría toda la vida.

Para esas canciones inolvidables que tienen un lugar en tu corazón o representan un momento importante de tu vida, crea una polaroid. Puedes tener una libreta o colocarlas en un anillo, una caja… Lo importante es que le des el lugar que se merece y puedas recordar con cariño esa melodía, esas palabras que tocó la fibra sensible de tu alma.

Para decorar

Esta, claro, es la más común. Ya sea para decorar tu habitación, el bullet, una libreta o lo que desees. Puedes intentar con la manualidad de sujetarlo con ganchos sobre un cordón. También podrías intentar la de colocarlo en una rejilla que tan de moda están.

¿Qué te parece esta idea para utilizar tus polaroids de canciones?