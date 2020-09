El confinamiento ha hecho que las tardes de juegos con los amiguitos ya no se den, así que los retos no han sido pocos para los peques. Existe un sinfín de actividades divertidas que nos ayudarán a despertar nuestro lado más creativo. Hoy, la tendencia es hacer actividades DIY (Hazlo tú misma) y por ello, te dejamos algunos juguetes que puedes crear con tus propias manos. MANUALIDADES CON ¡PEGAMENTO! Baba pegajosa en tres pasos Es una masa elástica que ha permanecido en tendencia con los niños, ya que es muy fácil de hacer y te puedes entretener por horas, la mejor parte es que lo puedes realizar desde casa con tres sencillos pasos: Ingredientes: 150ml de agua

2 cucharadas de jabón líquido

Pegamento blanco

Colorantes comestibles ¿Cómo lo hago? Mezcla en un bowl dos cucharaditas de pegamento blanco con 2-3 gotitas del colorante que prefieras. En otro bowl mezcla dos cucharadas de jabón líquido con una de agua hasta obtener una mezcla homogénea. Junta las dos mezclas hasta formar una masa elástica y uniforme. ¡Listo, a jugar! Pelota de ligas Seguro has visto en varios lugares donde venden las famosas pelotas de ligas, pero porqué comprarlas si las puedes hacer tú mismo de los colores y tamaño que quieras. Checa esto: Necesitas: Ligas de colores

Canica grande o pelota de golf ¿Cómo lo hago? Enrolla las ligas alrededor del centro. Crúzalas las veces que desees hasta que obtengas el tamaño deseado. Prueba si rebota lo suficiente, si no agrega más ligas y listo. Crear tu propio lip gloss Ingredientes: Compartimientos para el gloss.

Tubos con brillo labial de sabores.

Tubos de gloss de colores. ¿Cómo lo hago? Mezcla los sabores y colores que desees con la espátula. Introduce tu mezcla en el compartimiento para lip gloss y embellécete. Lo increíble es que puedes crear cuantas mezclas quieras y llevarlo a todos lados en sus compartimientos. Recuerda que lo importante es crear una y otra vez hasta que obtengas el resultado deseado y no darte por vencido. La creatividad nos ayudará a lograr lo que queramos y que mejor que a través del juego.