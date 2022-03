El supermercado, ese lugar en dónde vas con una lista en mente y terminas comprando “un poco más”, ya sea “porque me lo merezco” o “para llevar a los niños”. Piensas que es una decisión consciente, pero existen diversos factores que te llevan, sin saberlo, a llenar el carrito de compras en el súper un poco más de lo previsto.

He aquí algunos de los trucos que utilizan las cadenas de supermercados y de seguro, o habías notado, de manera tan consciente.

Las terminaciones en 9

Empecemos por un truco que muchos conocen puesto que es muy básico. Esos precios que están a 9,99 y piensas ¿Por qué no colocarlo a 10? Esto tiene su lógica en que, ese número engaña al cerebro y te hace pensar que, en vez de comprar algo que está a 10, en realidad estás adquiriendo un producto a tan solo 9.

Los productos del mostrador

¿Y qué me dices de las golosinas que encuentras al momento de pagar? Dulces o productos muy pequeños que son bastante económicos. Están ahí para tentarte y es el último recurso del súper para que te lleves algo más de lo previsto.

El juego del punto de visión

Los hay para los adultos y para los niños. Los productos que se encuentran en la línea de visión de un adulto suelen ser los más caros de esa sección. Esto será lo primero que veas y así se aseguran de que sea tu primera o única opción. Para los peques, estos encontrarán objetos dulces principalmente, como cereales o galletas.

Cambiar las cosas de lugar

De seguro has entrado al súper después de un tiempo y has notado como las cosas están en un lugar distinto al que recordabas. Organizar constantemente los anaqueles es un truco para hacerte quedar por más tiempo en el lugar y que ojees otros productos que quizá no necesitas, pero serás tentada a llevarlos.

Objetos complementarios lejos

¿Por qué la leche no está junto con el cereal? ¿Qué tal la salsa de tomate y la mayonesa? Los objetos complementarios son aquellos que si llevas uno deberás llevar el otro, así que el colocarlos un poco lejos te hará caminar de más y descubrir lo que hay en el pasillo destino.

Esta y muchas otras son trampas de las que debes ser consciente a la hora de comprar, sobre todo si intentas acoplarte a un presupuesto.