Por: Marlen Squires, Terapeuta Holística y Mentora Espiritual

Sentir que nuestra vida va como si estuviéramos en una montaña rusa puede ser agotador. El sentirse arriba hoy y mañana abajo pudiera parecer de lo más normal pero cuando regresas abajo más veces que los que estás arriba, ya ese ride deja de ser emocionante y termina siendo abrumador y cansado.

Sentirnos emocionalmente drenados no es algo raro o aislado en la población, me atrevo a decir que todos en algún momento de nuestras vidas hemos estado así. ¿Pero qué es lo que lo origina? Bueno como mentora espiritual y amante de lo místico te diré una breve explicación desde la Psique y desde lo energético místico.

Drenaje emocional: causas

Empezare diciendo que el ESTRÉS es el causante número UNO de todos nuestros males sin embargo, una dosis de estrés cotidiana es necesaria para lidiar con las exigencias que se nos presentan en la vida actual. Pero cuando este se vuelve excesivo, nos lleva a perder el control de lo que sentimos y de lidiar con ello de forma efectiva y amorosa.

¿Pero cómo empieza todo?

Bueno tiene que ver de la forma de como percibimos lo que nos sucede, alguna situación o evento en la que estemos viviendo, nuestra interpretación subjetiva, es decir, veo algo y no me gusta, me incomoda o me asusta, inmediatamente viene un pensamiento que se convierte en el árbitro para decidir si se debe activar el mecanismo de protección o de crecimiento. Este pensamiento genera energía, entonces si lo que te ocurrió creó un impacto, te lleva a una emoción. Las emociones son inconscientes e inmediatas, pero de duración corta (cabe aclarar que esto ya se implantó en tu mente) y este te lleva a un sentimiento, y los sentimientos son las formas más conscientes de las emociones. Este sentimiento te lleva a una actitud o acción basada en cómo percibiste lo que te pasó.

LA FORMA COMO VEMOS AL MUNDO DEFINE NUESTRA HISTORIA

¿QUE HACE QUE UNA PERSONA ESTE EMOCIONALMENTE DRENADA?

El agotamiento emocional ocurre cuando una persona gasta demasiada energía mental en una situación, circunstancia, persona, pensamiento o preocupación en particular.

La sobreestimulación de emociones negativas como el miedo, la ira, la molestia, la tristeza y la preocupación tiene graves consecuencias en la condición física, emocional y mental de una persona. Cuando el cerebro pasa demasiado tiempo trabajando y no lo suficiente recuperándose de una actividad cognitiva rigurosa, surge la fatiga mental. Esto da como resultado una pérdida de habilidades físicas y mentales, respuestas y reacciones tardías y una autogestión deficiente.

Por otro lado, como maestra espiritual enfocada en vernos como un todo y entendiendo que todo es energía, hay una serie de cosas que afectan nuestro campo electromagnético y entonces nuestras emociones se sienten lo que termina afectando el cuerpo, espíritu, mente, espiritualidad, físico, energético, emocional, psicológico, chakras, meridianos y aura.

Lo cierto es que si nada más trabajamos en hacernos conscientes del proceso de las emociones y aun nos sentimos drenados no estaría mal que viéramos cómo está nuestro campo electromagnético, ¿y a que me refiero con esto? A que tal vez tu aura esté contaminada o hay un desbalance en tus chakras (centros energéticos), etc.

Te invito a que te veas como un todo así podrás discernir qué vía tomar para el camino de tu evolución.

Mientras tanto te comparto de qué manera puedes manejarlo.

5 FORMAS DE DETENER EL AGOTAMIENTO EMOCIONAL Y MENTAL

1. – RECONOCER LOS SIGNOS DE AGOTAMIENTO EMOCIONAL: un paso importante es reconocer qué te está pasando, no ignorar todos esos signos y síntomas que están avisando que algo anda mal. Cuando alguien adquiere más conciencia de sí mismo, puede sentir y reconocer el problema antes de que su mente comience a girar en espiral.

2.- USA LA AUTOINDAGACIÓN: esta consiste en cuestionar nuestra percepción y nuestras “verdades” para acceder a otros puntos de vista, a otras formas de ver y experimentar lo que nos sucede. Observa, cuestiona, no todos tus pensamientos son reales.

3.- MEDITACIÓN: la meditación nos ayuda a ser más conscientes de las sensaciones en nuestro cuerpo, nuestros pensamientos y emociones. Al aprender a reconocer cuándo estamos experimentando estrés, podemos abordarlo adecuadamente en el momento.

4.- RESPIRACIÓN CENTRADA EN EL CORAZÓN: centrarse en nuestro corazón y respirar más profundamente de lo normal activa el sistema nervioso parasimpático (descanso y digestión). Esto equilibra fisiológicamente la respuesta al estrés para una mayor calma y abordaje.

5.- VUELVE A CONECTARTE CON TU PASIÓN: como dijo Steve Jobs en una clase de graduados de la Universidad de Stanford en 2005: “Tu trabajo va a llenar una gran parte de tu vida y la única forma de estar verdaderamente satisfecho es hacer lo que crees que es un gran trabajo. La única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces”. Con demasiada frecuencia, las personas de alto rendimiento intentan estar a la altura de las definiciones de éxito de otras personas. Cuanto más tiempo una persona hace esto, más emocionalmente agotador se vuelve.

Siempre trata de hacer algo que realmente amas durante el día por que te va a dar la dosis necesaria de satisfacción para seguir adelante.

HOY imagínate sentirte eficiente, efectivo y cómodo, independientemente de las circunstancias que te rodean.

Te abrazo con amor

Marlen Squires

Terapeuta Holística y Mentora Espiritual

