¿Tu pareja ya no te hace el amor con tantas ganas? Cuando comenzamos una relación sentimos que todo esté en su punto máximo, el amor, el deseo, la pasión, las ganas, etc… pero, ¿por qué llega ese momento donde nada de eso es como empezó?

¡Ya no quieren! Y te preocupas…

Esto suele generarnos muchísima preocupación y empezamos a crearnos películas mentales que, a ciencia cierta, no sabemos si son reales o no. Lo importante es saber qué pasa, ¿por qué pasa?, ¿hay solución?… ¿Cómo se puede resolver?

La sexóloga Lidia Serrano explica que la rutina, el estrés, la convivencia del día a día entre otros factores, genera una sensación de seguridad en la pareja y aquí es donde empieza el asunto. ¿Pero y si no es solamente esto lo que afecta?

Por ejemplo, si tu pareja tiene problemas laborales o está pasando por alguna crisis a nivel personal (muerte de algún familiar o inconvenientes de salud, entre otras) evidentemente el sexo ya no será su prioridad. Aquí es donde la comunicación tiene el papel protagónico. Conversen y apóyalo, siempre es la mejor manera de salir de una crisis de pareja.

¿Crees que resolverías algo alejándote o presionándolo con preguntas tóxicas y asfixiantes? «¿por qué ya no tienes ganas?» «¿Tienes otra?» «¿Ya no te gusto?», no es el camino, así que ni lo intentes.

Serrano asegura que ante cualquier panorama es importante que la intimidad no falle nunca: “no hay que esperar que el otro tenga la iniciativa para reactivar esa picardía debajo de las sabanas.”

Ella tiene algunas sugerencias:

Reactiva el amor baja las sábanas y háganlo como nunca:

– Ten la iniciativa.

– Juega y provócalo así como no queriendo la cosa.

– Cumple todas sus fantasías y las tuyas también y si ya las hicieron alguna vez, inventen nuevas…

No te crees historietas fantásticas en tu cabeza y enfócate en la reactivación bajo las sabanas, ¡es más interesante!

Si ves que no funciona platicar y la seducción, busquen ayuda profesional, quizá hay algo más allá de lo que se ve.

Y para hacer locuras juntos y sentirte como al principio pueden empezar por renovar su albúm digital de fotos:

