Queremos resultados distintos, pero siempre hacemos lo mismo y por ende terminamos igual. ¿Por qué siempre volvemos a los mismos errores? Esta es mi versión.

Los hábitos están donde el lugar está

Existen miles y millones de razones por la cual volvemos a repetir esos errores una y otra vez. Esta vez me enfocaré en algo que leí en Hábitos atómicos de James Clear y siempre me quedó. Con el tiempo, lo entendí e interioricé, razón por la cual se me hizo sencillo identificar y neutralizar este problema. Claro está, que esta lección la refiné y adapté para crear mi propio concepto.

Nuevamente les comento, que hablo acá de un tema específico y es el de los hábitos que están ligados a los lugares.

Se nos ha dicho que tomarnos un descanso hará que veamos las cosas desde un punto de vista distinto. Esto es cierto, alejarnos y entrar en otro ambiente nos sacará de esa burbuja que nos ahogaba y retenía, que nos llenaba de tantos pensamientos negativos.

Pero, ¿qué es lo que realmente ocurre cuando vuelves a la burbuja?

Nada bueno en muchos casos. Imagina este escenario: Una persona recién salida de la rehabilitación de alcohólicos anónimos, aparentemente curado vuelve a su hogar y cae nuevamente en el vicio. ¿Significa que la persona en cuestión es débil?

Detonantes negativos

Lo que pasó con la persona en cuestión fue de hecho, que durante su terapia de rehabilitación no encontró ninguna señal (negativa) relacionada con su vicio. Apartó los detonantes –a la fuerza- y esto en sí logró el cambio. Al salir, todos estos detonantes se encontraban en su ambiente y quiera o no cayó en ellos.

Nombremos los posibles detonantes del ejemplo: Círculo social con accesibilidad al alcohol, problemas personales o laborales, rechazo de la sociedad, etc. Los primeros dos son obvios el tercero puede que no así que lo explicaré. Un ex interno siempre será la diana del rechazo social. Esto genera que, tarde o temprano la persona pueda convertirse en todo lo que dicen de elle.

Detonantes positivos

¿Qué hacer para eliminar dichos detonantes? Estos no se pueden eliminar, pero sí sustituir: Cambiar de amigos, desahogarte con un terapeuta y restarle importancia a los comentarios externos (positivo).

Todo esto claro está, es mucho más difícil y complicado ya que están estos detalles visibles pero también los micro-detalles, cada vez más imperceptibles para un ojo no entrenado.

Conseguir resultados diferentes

Ahora, la respuesta del comienzo es un poco más clara. Identifica el hábito o serie de hábitos negativos que desees eliminar y los detonantes que debes sustituir para evitar caer en los mismos errores.