Vivamos un verano intenso con tooodo lo que debes usar durante estos días. Es un catálogo bastate surtido con productos de moda, belleza y más. ¡Imperdible!

Lo que debes usar en verano, ¡sin pérdida!

Longchamp y su bolsa edición limitada inspirada en México

El 1 de febrero de 1948, Jean Cassegrain colocó la piedra fundamental de la marroquinería francesa al crear Longchamp, situada en el corazón de París.

Ahora que la marca se dispone a celebrar sus 75 años, el nieto del fundador mantiene vigente la Maison, al generar momentos llenos de originalidad que son vitales en la esencia de Longchamp. Con este nuevo diseño inspirado en la vibrante cultura mexicana la firma francesa busca afianzar la demanda del mercado mexicano que siempre ha sido orgullo de sus raíces.

Fuente: Longchamp

Pisadas frescas en verano con Converse

La comunidad de los Grabadores Mixtecos Unidos se distingue por dar impulso al talento mexicano, por medio del arte y revelar la conciencia del colectivo a través de tradición, cultura e historia, dignificando el trabajo de los artesanos que lo llevan a cabo, para recibir un pago digno por su labor.

Los diseños únicos e irrepetibles de esta colección reviven las memorias de todo aquel que ha sido testigo de las festividades de este estado y cada par está firmado por el artista de GMU que lo elaboró. El arte se plasma y el tiempo se detiene sobre las siluetas más aclamadas de Converse: Run Star Hike y Chuck 70 Plus.

Fuente: Converse

Lentes coloridos de Luxottica

Esta colección cápsula de verano, guiada por la pasión por el momento, lleva un trasfondo de tendencias emergentes y las traduce en el ADN de Ray-Ban, siempre en el eje de la cultura clásica y contemporánea. Esta serie de diseños apuesta por un desbordamiento de contrastes perfectos, liberándonos de todos los límites para dejarnos prosperar en los espacios intermedios. Porque cuando las contradicciones entran en conflicto, nuestro verdadero yo sale a escena.

Fuente: Luxottica

Tini por Hawkers

TINI es la nueva embajadora de marca para Hawkers con una campaña bajo el concepto de “Backstage”. En esta presentación, Tini eligió algunas de sus gafas favoritas de Hawkers para presentarlas como el “TINI’s Choice”. Esta colaboración es el inicio mientras se preparan para lanzar su colección edición limitada.

Fuente: Hawkers

Looks urbanos de Springfield

¡El verano se acerca! Y sabemos que quieres verte lo más cool posible! Por eso, te dejamos estos looks de Springfield que no te pueden faltar para estos días de calor.

Fuente: Springfield

Falda de verano, con Cider

Otra pieza clave al momento de empacar, son las faldas, ideales para darle un toque romántico a tu outfit. Dependerá mucho de cual sea tu mood o del tipo de plan que surja, por ejemplo para un día de oficina esta falda midi de satín es un sueño, aunque si eres una amante del estilo Y2K esta falda larga de mesh es para ti.

Fuente: Cider

Los complementos que no pueden faltar de Sfera

No hay nada mejor que combinar un look con unas alpargatas o una sandalias de color, un básico que no puede faltar en el armario.

Fuente: Sfera

American Eagle, con una colección liviana y bellísima

Key Tops, para darle a tu outfit de verano todo el mood y las mejores vibes de la temporada, nada mejor que las shirts de AE.

La Go Big Shirt y la Resort Shirt se reinventan durante esta temporada y llegan con estampados super tropicales para llevar el look veraniego en todo momento. Las clásicas tees y polos serán ideales para complementar y elevar tus outfits.

Fuente: American Eagle

¿Qué sería lo primero que usarías de esta lista?