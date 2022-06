Para lucir realmente dignas, te comparto algunos consejos de moda para este verano. Volvamos a las calles con la moda vigente.

La moda de verano siempre ha sido la más esperada durante el año y más ahora que estamos retomando nuestras rutinas cotidianas post Covid. Quizás te hayas acostumbrado a la comodidad de la ropa casera pero rescata estos consejos de moda ideales para estos tiempos.

Consejos de moda para esta temporada

No abuses del uso del jean

Muchas de nosotras cometemos este error y cuando llega el verano, no queremos darle respiro a nuestra colección de jeans.

Aprovechemos que volvimos a las calles y saquemos de nuestro closet, las falsas, los vestidos y las piezas holgadas que actualmente, están muy en tendencia.

Se valen las gafas de sol tamaño plus

La moda de las gafas de sol súper grandes y extravagantes esta presente y dándole honor a este trending, tienes carta abierta para usar este accesorio sin cohibirte de nada.

Es importante que los lleves siempre encima, para que cubras tus ojos de los rayos de sol. Recuerda que para estas fechas, los rayos están en su máxima potencia.

Tonos neutros, siempre

Sigue vigente las prendas clásicas y colores neutros. Realmente es un básico que no pasará de moda pero con el correr del tiempo, se acopla a las tendencias y sus variaciones.

Blanco, negro y beige, son los colores plus para retomar la vida en las calles en este verano. Juega con las combinaciones y si prefieres, agrégale un tono neón que también esta en el top.

¿Eres del TEAM tacón?

Si perteneces al grupo de las plataformas y tacones altos, te tengo una buena noticia, es el momento de desempolvarlos de tu closet y lucirlos como toda una diva.

Durante dos años, nos acostumbramos a un calzado plano, simple y súper cómodo. Pero ahora que empezamos a retomar nuetras cotidianidad, es momento de lucir regias en las calles de nuestra ciudad.

Accesorios XXXL

¿Tienes collares enormes?, pues úsalos con un outfit más neutro y casual. Las prendas deben robar el protagonismo en este punto.

No solo me refiero a los collares, también es válido los anillos y aretes tamaño plus. ¡Hagamos visible nuestros accesorios!

Pañuelos en vigencia

Si quieres armarte un peinado fresh y vintage, no dudes usar los pañuelos para adaptar tu look a la temporada del verano.