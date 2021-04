En esta colaboración entre varias bloggers de KENA pusimos a prueba varios exfoliantes que puedes conseguir en México, ¿pasarán la prueba?

Son productos que ayudan a eliminar las células muertas y por tanto, a limpiar a profundizar. Hay para rostro, para cara, para zonas específicas como labios, pies, etc.

Hace dos semanas comencé a usar DERMA-E ESSENTIALS, se trata de un microexfoliante facial de dermoabrasión.

DERMA-E es una marca californiana que comenzó allá por 1984 vendiendo un par de productos naturales, a la fecha tienen gran variedad de artículos especializados en skincare. La empresa es una de las pioneras en el llamado Clean Beauty o Belleza limpia, un estilo de vida que promueve el uso de productos seguros para el cuerpo y el medio ambiente, es por eso que es 100 % vegana, libres de organismos modificados genéticamente, parabenos, sulfatos y, por supuesto, no testean en animales. Hasta sus empaques son reciclables.

Utilizan sal del Mar muerto y cristales finos que con el uso suavizan las líneas finas de expresión, arrugas y cicatrices de acné.

La experiencia hasta ahora ha sido satisfactoria, tiene una textura muy húmeda, nada grasosa, los gránulos que hacen la labor de la exfoliación son muy finos, así que no sientes como si una lija te tocara la cara. Mi piel es madura y ha respondido muy bien. Incluso algunas pequeñas manchitas se han ido aclarando.

Debe de aplicarse con la cara limpia y húmeda, haciendo círculos con una presión ligera. Después se enjuaga con agua tibia. Inmediatamente la piel se percibe muy suave. Dependiendo la sensibilidad de la piel, puede usarse hasta dos veces por semana.

De momento sólo se vende en Liverpool. Puedes seguirlos en Instagram. @ dermae.mx

Scrub IT exfoliante corporal Karla Haydee, libre de parabenos, con ingredientes naturales, hipoalergénico y libre de sufrimiento animal.

Un exfoliante con un delicioso aroma a café que brinda una exquisita experiencia humectante y te envuelve con una frescura sorpresiva en la piel, ya que contiene mentol natural. Deja la piel suave, y con una sensación deliciosa de humectación.

De venta en línea:

https://karlahaydee.com/

FB: /Karla Haydee

Masajes reductivos

IG: /karlahaydeev

Este es uno de los exfoliantes para cuerpo más ricos que he probado. Deja la piel súper suave y con una sensación de hidratación profunda. Su textura es ligera, es decir, no sentí que tallara ni raspara.

Contiene aceites y extractos de verbena, almendras, toronja y limón. El olor a cítricos es muy evidente, en especial, para mí, a toronja.

Puedes comprarlo en sus tiendas, así como en Botica Natural (Mazatlán #159), y en su e-commerce: https://store.botanicus.com.mx/

Es un exfoliante suave, no agresivo, con un ligero y agradable aroma.

Tiene micropartículas de cuarzo pulido, extracto de té verde, vitamina E y Karité, entre otros. Se coloca sobre la piel húmeda, haciendo pequeños círculos, y se enjuaga con agua tibia.

Aunque es ligero, limpia de manera profunda, y deja la piel suave, no grasa, pero no seca.

La piel luce hidratada, y queda una sensación cremosita desde su primer uso.

Es recomendable utilizarlo dos o tres veces por semana, y se puede aplicar tanto en rostro como cuerpo. ¡Amé eso! En el cuello y los hombros, queda la piel también muy suave.

Exfoliantes anticelulitis de Polvos Mágicos

Catadora: Bianca Pescador

Cumple muy bien su función para la piel grasa, ya que es parte de una línea de productos faciales formulados para reducir y regular los problemas de exceso de grasa en la piel.De venta en Walmart y Sanborns.

Muy probablemente eres fan de algún superfood: maca, cúrcuma, cacao, espirulina o acaí (personalmente este último es mi favorito). Se llaman superfoods porque son los alimentos con los niveles más altos de nutrientes en el planeta, y lo mejor es que ahora podemos no sólo comérnoslos, ¡¡sino untárnoslos!!

El slogan de la marca Polvos Mágicos es justo ese: Superfood Skincare. Así que ya sabrás lo que son estos productos, ¡¡¡garantía pura en cuanto a mantener la piel hidratada, joven y llena de energía!!!

Aunque no tengo muchísima celulitis, probé sus exfoliantes estrella:

Exfoliante corporal anticelulitis y antiestrías con café y aceite de oliva

Exfoliante corporal anticelulitis y antiestrías con café y aceite de coco orgánico

Ambos tienen un costo de $299 pesos y vienen en un paquetito muy eco-friendly.

Debo decir que me encantó la sensación al aplicármelos en la regadera y los resultados. Los usé en promedio 2 veces por semana, y si bien también tengo muy poquitas estrías, me encantó que los dos dejan la piel suavecita y luminosa.

La cereza del pastel es la conciencia detrás de la marca. “Luchamos por mantener nuestros océanos limpios, por lo cual reducimos el uso de plástico en nuestros procesos de producción, empaque y envío. Queremos transformar la piel creando productos que transformen el planeta. No plastic for your skin, no plastic for the ocean”, dice Elena Muñoz, creative director de Polvos Mágicos.

Para saber más sobre toda la línea (que incluye unas mascarillas faciales fabulosas), síguelos en Instagram @polvos.magicos y únete a la conversación con el hashtag #obvioesmagia

¡¡¡Casi lo olvido!!! Encuentras toda la gama en Sephora, Canasta Rosa y su página web www.polvosmagicos.mx

Exfoliante de Maëlys

Catadora: Vanessa Gómez

Ya sabemos que la exfoliación es un paso indispensable en el cuidado de la piel y que prácticamente cada día sale un producto, aparato o técnica distinta para hacerlo en casa, porque sí, exfoliarse es una tendencia.

Pero resulta que en el resto del cuerpo también tenemos piel que necesita limpieza profunda pero eso con mucha frecuencia se nos olvida.

Si tú eres de las que todavía no tienes un exfoliante exclusivo para tu cuerpecito, este producto de MAËLYS es una muy buena opción para empezar.

Es muy nueva y súper amable con la piel. No es para nada abrasivo y por lo tanto, no te deja una sensación tirante en la piel una vez que la secas.

Yo soy de piel mixta y aún las zonas más secas de mi piel reaccionaron bien.

Puede ser que en un principio el aroma a pie de limón resulte un poco empalagoso, pero lo cierto es que no es un olor que se quede impregnado en tu piel.

Por todas esas características este es un producto que sin problemas puedes usar hasta dos veces por semana sin ningún inconveniente.

Puedes comprarlo en su página web.