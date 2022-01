Hoy ha sido anunciado el “Blue Monday” o el día más triste del año según los expertos.

Alondra Morales Santiago, Life Coach laboral y de vida y CEO de CIE Evoluciona, Centro de Bienestar Integral nos comparte algunos consejos para no dejarnos bajonear en el Blue Monday.

6 consejos para contrarrestar el Blue Monday

¡Haz ejercicio! El ejercicio libera endorfinas que nos ayudan a sentirnos tranquilos y felices.

Haz una meditación al aire libre en un lugar donde te dé el sol y puedas conectar con los elementos, esto ayudará a darte paz y tranquilidad.

Despierta temprano y ve el amanecer, contemplar y admirar las maravillas de la naturaleza te darán un boost de optimismo.

Escribe, si te llegan sentimientos tristes o pesimistas toma nota de lo que sientes y de todo lo que te venga a la mente, escribir es una terapia increíble para liberar el estrés.

Date un momento para hacer lo que más te gusta, todos tenemos un hobby o una pasión que por falta de tiempo dejamos atrás, escuchar música, pintar, practicar algún deporte, haz algo que realmente disfrutes.

Arréglate, es un buen día para hacer un cambio de look o usar el outfit que más te guste, esto de inmediato te hará sentir mejor y entusiasmado.

La idea es hacer cosas que te hagan sentir bien y que te distraigan de emociones negativas, y lo más importante es que un día no debe definir tu estado de ánimo, convierte estos detalles en hábitos y verás cómo tu estado de ánimo y niveles de energía mejorarán.

Es importante también que pongas mucha atención a lo que sientes y si la sensación de tristeza y falta de ánimo es una constante puede que se trate de depresión.

Los sentimientos que caracterizan esta enfermedad son:

la tristeza, melancolía, desesperación, desesperanza, apatía, fatiga, falta de energía, falta de autoestima, dolores persistentes digestivos y de cabeza, trastornos del sueño como insomnio, dificultad para concentrarse, recordar cosas o mantener total atención en algo, pérdida de apetito o apetito exacerbado.

En algún momento podemos tener estos sentimientos, sin embargo, lo que caracteriza la depresión es que las emociones negativas incapacitan a la persona en su actividad diaria. Esto quiere decir que no es lo mismo sentirse triste un día a que la tristeza no te permita realizar las actividades de tu vida diaria o no tener interés por cosas que antes te apasionaban o incluso tener ideas suicidas o intento de suicidio. Si este es tu caso es vital pedir ayuda a un profesional.

La depresión afecta prácticamente todas las dimensiones de una persona por que genera una manera distorsionada de ver el mundo, pero es importante que quien la sufre tenga claro que es un estado depresivo lo que la hace percibir el mundo con determinado sesgo, es decir, no son ellos, es la enfermedad la que los transforma pero con el debido tratamiento y el apoyo necesario la depresión es curable.

@cievoluciona

#evolucionconamor