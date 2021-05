¿Cuántas veces hemos leído qué no usar si somos mayores de…? Me lo he preguntado e, incluso, he debatido con gente (generalmente menor que yo). «Esto sí te queda», «Con esto ya me veo ridícula», «Esto es de señora cuarentona» (frase que mi mamá usaba cuando era cuarentona para reírse un poco de lo antigüo), «Esto es para quinceañeras».

Pero vamos analizando paso a paso, ¿les parece?

Qué no usar si eres mayor de… 20

Lo que se dice: Glitter. Moños. Princesas. Mickey Mouse. Micro faldas. Todo eso tendrá que moderarse.

Lo que yo digo: híjole. La verdad es que a excepción de las micro faldas, estoy de acuerdo. Pero también sé que hay chicas en sus veintes que utilizan unos tenis que tienen a Hello Kitty en combinación de un maxi dress y se ven ¡increíbles!

También dependerá de dónde y a qué te dediques. Si estás ya trabajando y quieres entrar a un mundo ejecutivo, quizá los moños en el cabello te hagan ver infantil, pero ¿qué tal una blusa linda con un moño en el cuello? Ahí le darás el twist a tu estilo.

De las micro faldas… pues una falda corta es perfecta para tus veintes. Quizá ya no elijas las más juveniles, pero te quedarán perfectas.

Lo que se dice: las capas son de abuelita.

Lo que yo digo: pues sí, lo eran… pero ¡afortunadamente ya están súper en tendencia desde hace varios años! Cada quién decide su estilo, pero, ¡inspírate en esta imagen para no dejarte intimidar por los prejuicios!

Qué no usar si eres mayor de… 30

Lo que se dice: adiós moños (again), adiós micro faldas (again), adiós locuras en las piernas.

Lo que digo yo: aplica igual en los moños. Cada vez hay que tener más cuidado de no vernos aniñadas, pero en blusas quedarás súper chic.

Ahora, las micro faldas. Aún puedes, ¿por qué no? Mira este micro vestido de Bershka está genial. Y en otoño con unas mallas coloridas te quedará increíble. Insisto, no la uses si eres abogada y vas a una junta con un cliente, pero para salir a cenar o a un bar, hell yeah!

Lo que se dice: las mascadas (foulares más pequeños) son solo de señoras.

Lo que yo digo: depende de cómo lo uses, si lo haces debajo de un abrigo que esté muy de moda, te verás increíble. Incluso debajo de una chamarra de mezclilla o una chaqueta clásica como la de la imagen. ¿A poco no te animas a utilizar algo así?

Qué no usar si eres mayor de… 40

Lo que se dice: OBVIO ya no utilizas moños. Las faldas cortas ya quedaron atrás. Las blusas y vestidos sin manga, también están quedando atrás conforme pasa la década. Los coloridos y texturas sofisticadas, son para jovencitas. Menos es más. Ya no vistes sudaderas, jeans desgastados y menos camisetas con estampados infantiles. También quedaron atrás las divertidas cangureras (que han vuelto después de décadas de estar out). Las minis de piel, ¡afuera del clóset! Ah, también, los vestidos largos… con precaución.

Lo que digo yo: vamos por pasos. En cuanto a moños se refiere, lo mismo que en las décadas anteriores. Vean esta blusa de Zara que seguramente a más de una ejecutiva dejará loquita de amor.

Lo de los jeans desgastados… yo no los usaría tan desgastados (porque no me gustan) pero Sofía Vergara nos da cátedra de cómo sí se pueden ver bien. Incluyendo las camisetas con estampados divertidos.

Y si no tienes la figura de Sofía… también se puede.

Respecto a las riñoneras o cangureras, también dependerá del modelo que uses.

Y hablando de las minis y piel, este vestido se verá fabuloso en cualquier cuarentona.

En cuanto vestidos largos… vemos. Depende del que te quede a tu forma de cuerpo, ¿no?

Qué no usar si eres mayor de… 50

Lo que se dice: si vas llegando a los 80 seguro ya te dan permiso de usar moños de nuevo. Pero antes de eso, prohibido. Olvídate de todo lo que no tenga mangas (el brazo ya no te lo permite), los jeans solo para estar en casa. Mini faldas quedaron en los 20s. Estampados alocados ya no. Ahora más floral pero discreto, tonos neutros y ropa floja… la meno te ha cambiado el cuerpo.

Lo que yo digo: cierto, conforme vamos pasando las décadas (y más después de la menopausia) la figura va cambiando. Lo que yo sugiero es adaptarnos a lo que hay ahora (la silueta) a nuestro estilo. En cuanto jeans y tenis, la modelo e influencer «Icon Accidental» opina lo contrario y yo la apoyo (para mayores de… 60), pero para mayores de 50 Salmita también nos muestra cómo podemos lucir increíble a cualquier edad.

En cuanto los estampados discretos… Demi Moore opina distinto. Cualquier mujer en sus 50s que usen este look se verá divina.

Solo hay que saber combinar y acomodar los accesorios para no parecer la gitana de la feria que lee la fortuna (pero eso a cualquier edad).

Finalmente, de los brazos: depende de qué tan cómoda te sientas con ellos para lucirlos.

Como hemos visto, estamos en una época en donde ya no hay tantas reglas como tales, lo importante es que te sientas cómoda en tu piel.

