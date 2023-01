Ya estamos sobre 365 nuevas oportunidades para concluir lo que no pudimos años anteriores y para eso es importante saber las cosas que puedes cambiar en este 2023 para tener los resultados que quieres. Hoy te motivaré a hacerlo mejor e incluso hacer cosas nuevas para ti.

Mira 4 cosas que te asegurarán un gran cambio

1- Prioriza tu salud mental

Has leído muchos temas sobre la salud mental y sé que llegaste a la conclusión que si no tienes la mente sana y alineada, no podrás tener una vida exitosa. Quizás el 2022 fue una prueba de esto y es precisamente lo que debes controlar a partir de ahora.

Requisito 1: asistir a consultas con tu psicólogo o psiquiatra quienes te podrán orientar en el proceso de sanación mediante actividades, conversatorios y medicamentos si así lo requieres. No dejes pasar esto por alto e invierte en tu salud mental.

Requisito 2: la meditación es la herramienta que podrías llevar a la par con las consultas médicas. Es un estilo de vida que cambiará tus vibraciones y tus niveles de atracción, mejora en altas proporciones los niveles de ansiedad, te devolverá tus horas de sueño, entre muchísimas otras cosas. Te recomiendo esta aplicación para tu teléfono celular:

2- ¡Emprende!

La pandemia nos enseñó que el emprendimiento es la mejor manera de tener algo propio y seguro, de expandir un poco las los ingresos a casa y de sentirte realizada con ese sueño que tenias por cumplir. Es momento de explotar a esa mujer empresaria y emprendedora.

Emprende en ese restaurante, en ese Spa, en la peluquería, en tu proyecto digital, tu local de dulces, en fin… el 23 es el año para iniciar con ese gran proyecto.

Te recomiendo este libro que te ayudará a tener una idea más generalizada a lo que realmente te enfrentas además conseguirás tips, formulas y motivación para dar ese gran paso este año. Si unes la practica con la lectura, llegarás a donde quieres llegar:

3- Cambio de look

Todo año empieza con un look que sea la representación digna del cambio que viene para tu vida. Arriésgate a algo diferente, colores, cortes o dimensiones. Por allí dicen que la mujer que cambia el look, es porque está decida a todo, entonces empieza con un merecido cambio.

El corte a bob a capas y con flequillos es una de los cortes que estarán en tendencia este año y tomando en cuenta los comentarios de las chicas y de los profesionales en el tema, podría ser el favorito número uno. Tómalo en cuenta y decide el color.

4- ¿Has hecho Trading?

Te resumo qué es y cómo se hace: el trading se logra mediante la compraventa de activos cotizados con mucha liquidez de mercado, entre divisas, futuros y acciones a través de un mercado financiero electrónico.

Esto ha tenido un gran auge debido a la entrada de las nuevas tecnologías con plataformas online especializadas en las que se puede operar en tiempo real, sin intermediarios y de forma directa, es decir, sin intermediarios.

Esta propuesta es un mundo nuevo que te educa sobre cómo sobrellevar tu vida financiera sin quiebre, aprenderás a invertir en la bolsa de valores y podrás administrar tus finanzas de forma organizada. Si piensas en grandes, obtendrás el triple.