Las rayas son algo tan básico que todas debemos tener alguna prenda con ellas. Lo cierto es que son más comunes y sutiles las horizontales pero, ¿qué me dices de rayas verticales? Algunas grandes casas de moda han optado por devolver este print y crear estilos novedosos que vistan a la mujer actual sin verse aburrido. Un look no tan sutil, más bien llamativo y sobrecargado. De esta manera ha sido presentado en numerosas ocasiones atuendos para la nueva temporada de este año.

Carolina Herrera

La casa de moda decidió hacer éste su estampado estrella para la colección primavera-verano 2022, la cual coincidió con el aniversario de los 40 años de la marca. Podemos ver rayas verticales en blanco y negro que recuerda mucho al estilo Beetlejuice. Aunque las prendas presentadas (principalmente vestidos) son voluminosas y con un estilo muy minimalista no será lo único.

Más casual

Podremos ver prendas con este print incluso en atuendos de ropa de centro comercial. Vestidos largos, cortos, de colores, unicolor. Los hay de toda clase y para todos los gustos y sin duda las rayas llegaron para quedarse por un tiempo y asentarse en la moda playera de la temporada.

En jumpers, americanas a rayas verticales, faldas, conjuntos a juego, tops… Este estilo da un look fresco y juvenil pero también más sofisticado. Combinado con una prenda de los colores rey (blanco o negro) se verá tan bien como lo combines.

Estilo

Las rayas serán principalmente gruesas, llamarán tanto la atención que sólo podrás fijarte en ellas. Todo lo demás de tu atuendo será complementario llevando este estilo. Ya sea de marcas importantes o de low cost las rayas combinadas con prendas voluminosas serán de las favoritas para esta temporada.

¿Crees que pueden seguir un poco más?

Foto principal: Mango.

