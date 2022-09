Tal vez el tinte verde no sea el más popular del momento, pero no siempre debemos estar en sintonía con las tendencias. Aun así, el verde es un color bastante popular en estos días por lo que tan fuera de onda no estarás. Si nunca has considerado teñirte de este color, estas ideas de melena verde te enamorarán. ¡Eso te lo puedo asegurar!

Mechones de frente

El verde y el marrón son dos colores complementarios. Evocan a la calma de la naturaleza y tienen una belleza armónica entre ellos. Es por ello que dos mechas delanteras de verde, con el resto del cabello marrón es una perfecta alternativa para quienes no desean un cambio tan radical. Si no te funciona, siempre puedes teñirle el mechón de otro color.

Verde neón

Los colores pastel o neón son súper llamativos y harán que cualquier peinado luzca de ciencia ficción. Conviértete en el personaje principal de una historia llena de fantasías con este aspecto.

Mechón bajo

Nuevamente, vemos el contraste de estos dos colores pero en este caso por debajo. Un precioso verde nacarado que da mucha amplitud a peinados semi-recogidos que de seguro lucen genial.

Junto a otro color

El verde y el morado lucen muy bien juntos, por lo que un teñido de ambos será un boom. No creas que el cabello teñido es para un tipo de cabello, porque en definitivas, cualquiera puede hacerlo.

Degradado en verde

Otra buena manera es realizar un degradado, desde el más sutil hasta el más llamativo. Este por ejemplo es de un pastel muy kawai y tierno que le sienta de maravilla a cualquiera.

¿Cuál de estas ideas para melena verde fue tu favorita?