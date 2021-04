No es la primera vez que les decimos que los flecos vienen con todo, pero queremos hablarles de la tendencia del llamado «de cortina».

¿Por qué traer flecos?

Este es básicamente un fleco pesado y abierto al centro, cual cortina de ventana, tal cual.

Te da un toque vintage.

Le brinda un toque «inocente» al look (recordemos a Summer the 500 days with Summer).

Pero antes de ponerte creativa, ve con un profesional para que te haga el corte adecuado para tu tipo de rostro… los flecos no le van a todas.

¿Cómo estilizar el de cortina, en particular?

Como es pesado y abundante, es bastante sencillo de estilizar. Si naturalmente se abre tu cabello de lado, es recomendable utilizar la secadora o una plancha, pero no intentes dejarlo totalmente planchado, el look que se busca es natural no «hechizo».

Si eres de las que no se lava el cabello todos los días, el recogido será una gran opción para ti. Puedes aplicar un poco de shampoo en seco, en caso de necesitar más brillo, y acomodarlo. Se ve súper sexy y no cuesta trabajo armar estos flecos.

¿Y qué tal con un chongo bajo? Se ve como de actriz francesa de los 50s.

Si te late añadir textura a tu cabello y ondas playeras (beach waves) con la plancha, es muy fácil hacerlo lucir sensual, ya sea en corto, mediano o largo.

Si te laten los flecos más largos, ¡también puedes lograrlo! Mira cómo esta especialista lo logra (insisto: no intentes en casa… a menos que vayas a arriesgarte a que no te quede tan cool).

Este look es totalmente setentero y está en súper tendencia.

También puedes llevar flecos con la súper tendencia de traer «trapitos» en la cabeza (¡ya te hablamos de este tren, ¿ya lo leíste?).

Eso sí, tienen que lucir: déjalos fuera del pañuelo.

¿A poco no se ve lindísimo?

¡Atrévete a cambiar de look y adoptar esta tendencia!