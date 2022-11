Rebeca Sutton nos trae Cardio Sculpt el fenómeno para cambiar tu cuerpo. A nada del fin de año, a lo mejor sientes que te quedaste corta o a medias con tus propósitos de salud, o que no estás lo suficientemente en forma o que traes unos kilitos de más, y es que cambiar de hábitos no siempre resulta fácil. A lo mejor a ti como a mí te cuesta la rutina de hacer ejercicio, sientes que no tienes condición, que no tienes tiempo, que si la distancia, que si las ganas, que si las hormonas o la edad…, ya sabes, cualquier pretexto es bueno para dejarte para después hasta que descubres «Cardio Sculpt» y te cambia la vida. Tienes mi palabra.

Resulta que en pandemia, entre encierro, ocio y la consciencia de tener una mejor salud, muchos de nosotros nos pusimos a buscar cómo activar el cuerpo, créeme probé varias disciplinas: funcional extremo, spinning, cross fit, box, mucho me dejaba agotada, no veía resultados y tampoco es que me encantaban, hasta que me topé en Instagram con «los 20 de Rebe». Estos eran 20 minutos que Rebeca Sutton nos regalaba diario para activarnos, para trabajar todo el cuerpo y zonas específicas con resultados que prometían ser increíbles. Y sí.

Rebeca es una gran inspiración no solo por lo que enseña y representa, pero porque además su propio camino cuenta que después de varios años de no hacer nada de ejercicio y tener algo de sobrepeso tras sus embarazos, tomó la decisión de cambiar de hábitos y ponerse en forma. Se fue enamorando de los beneficios físicos y psicológicos que empezó a obtener, y creó una fusión de todos sus entrenamientos perfeccionándolo de la mano de nutriólogas para obtener resultados increíbles que puedes ver en ella misma si visitas sus redes: @rebecasutton_mx

Foto de su ig

¿Por qué es un fenómeno?

Porque es un método para mujeres completamente innovador que además del entrenamiento físico, que fortalece, tonifica y compacta el cuerpo, busca acelerar el metabolismo y aumentar la energía vital. A esto súmale que la energía de Rebeca al dar las clases te sube el ánimo y te hace sentir que puedes hasta que lo logras. Ya sea que dediques 10 o 20 minutos o hasta 1 hora, los cambios son notorios en cuerpo y mente sin que mueras en el intento y sin frustraciones, dando resultados específicos.

Lo que más la caracteriza y le ha dado gran popularidad en redes sociales son los famosos «20 de Rebe», que muy generosa comparte en su perfil y en el de GNP, además de sus retiros, bootcamp y clases masivas, siempre enfocada en el empoderamiento femenino, salud y belleza.

Los retos en línea iniciaron en 2018 dándole posibilidad a mujeres de todo el mundo de llevar a cabo sus entrenamientos de forma virtual, sin que tengas que ir al estudio por tiempo o distancia.

En 2020 se revolucionó la forma de dar clases, se cerraron los estudios por la pandemia y Rebeca Sutton rompió todos los récords como instructora de Fitness en México, posicionándose como una de las entrenadoras más influyentes de América Latina, pues durante un año, logró reunir a miles de mujeres alrededor del mundo cada mes en sus retos en línea, los cuales incluyen entrenamiento diario y plan de alimentación.

Tomar una clase de Cardio Sculpt es terminar no solo bañada en sudor, pero con el corazón contento y una sensación de poder, de logro. Cada clase te lleva de la mano con sus palabras, con su mentalidad que comparte, con sus frases y con su bella energía que te transforma, te vuelves adicta a su método, por eso ella misma dice que las que entrenamos con ella somos «sus atascadas» porque amamos sus clases y siempre queremos más.

Si te gustan las clases presenciales puedes conocer sus estudios en Bosques de la Lomas e Interlomas en la CDMX o inscribirte a las opciones que tiene de retos online y/o probar sus clases gratis que encuentras en su perfil para saber si es para ti. Pero lo será, estoy segura, porque como dice Rebeca: -«No eres lo que logras, eres lo que superas, y lo que das, te das», y ¿quién no quiere darse amor, vitalidad, energía y buena vibra..?

Ya sea que quieras entrenar todo el cuerpo (que siempre vale la pena), o marcar alguna zona específica (brazos, abdomen, pierna, pompas, etc), lo encuentras con Rebeca y si el tiempo es tu pretexto, pues lo puedes probar en minutos y además tiene entrenamientos ahora para niñas y adolescentes también de minutos y baile. Pero sobre todos los beneficios que vas a obtener, te prometo que vas a descubrir una mejor versión de ti misma, vas a medir que, lo que creías imposible un día lo conquistas, un día te pones esa prenda que ya no quedaba, o empiezas a sonreír más y a sentirte vital y con más energía conforme pasan los días, el cansancio se convierte en adrenalina y el ejercicio en tu combustible. Y si eres de las mías y te gusta una figura estilizada y te quieres fuerte pero estilizada, sin grandes músculos ni volumen de más; pues Cardio Sculpt es para ti.

Te dejo un abrazo, y corre a ver todo lo que tiene Rebeca Sutton para que lo des todo y que cierres el año llena de energía. Sí se puede.

Karla Lara