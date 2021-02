Por Jasive Fernández

Cuando hablo de MODATECA, me refiero a la biblioteca de moda que has ido acumulando inconscientemente en tu mente, definiendo tu estilo a partir de tu origen, carácter, profesión, amigos, viajes, experiencias y todo aquello que te ha influenciado para definir tu sello en la Moda.

La moda es un motor de cambios y transformaciones sociales, personales y culturales que se ven reflejadas en la vestimenta.

La ropa transmite un mensaje que cambia con el tiempo, detrás de cada prenda que eliges portar, se encuentra tu historia. Si observas con detalle tu vestimenta de los últimos 10 o 20 años, encontrarás que describe la evolución cronológica de tu vida.

¿Cuál es tu historia?

Ahora observa las prendas que usas con mayor frecuencia. Identifica los colores que predominan en tu armario, tipos de telas, cortes que más repites, las prendas imprescindibles, tus zapatos favoritos, accesorios, maquillaje, perfumes, bolsos… ¿Ya te diste cuenta? Al poner atención a tu estilo detalladamente, puedes recordar historias, personas, imágenes, olores, ciudades, momentos especiales y muchas cosas más.

Todos tenemos una biblioteca de Moda que está formada por el ADN de quien eres y las historias que integran tu vida, por lo que sin darte cuenta, lo comunicas a través de tú imagen con la que la gente te ubica e identifica.

Ahora que ya sabes que tienes en tu memoria una biblioteca de Moda, aprende a usarla y a sacarle todo el provecho posible. Tu estilo vale muchísimo, es tu vida, confía en ti y pon atención a las emociones y sensaciones que vas a percibir cuando armes tu próximo outfit.

Lo más importante es que respetes y mantengas tu esencia, poniendo siempre tu sello a cada combinación que elijas, olvidándote de la sumisión ciega que representa el buscar ser fiel seguidor de tendencias y estilos aunque no te gusten o no te favorezcan.

Para utilizar conscientemente tu modateca, utiliza estos tips:

1.- Reconoce y se fiel a lo que dice tu tipo de cuerpo. Estoy segura que tienes muy bien identificado lo que te queda cómodo y lo que no te hace sentir bien, ya has vivido muchos momentos en donde alguna prenda te hace sentir muy inquieta.

Tú mejor que nadie sabe qué estilos y cortes te hacen sentir segura.

Esta es una regla de oro: asume lo que no va contigo y descártalo. Elige prendas que te hagan sonreír al verte al espejo. Si cuando eliges una prenda sientes que no te ves bien, no te la pongas. Confía en tu historia y en tus experiencias previas.

2.- No gastes en prendas que no son tu estilo: compra respetando tu personalidad, con consciencia de quien eres, qué quieres proyectar y sentir al usarlo. Así evitarás gastar dinero inútilmente en prendas que nunca te vas a poner. Pero si te gustan algunas tendencias nuevas, puedes probar y experimentar. Que no te de miedo intentar usar diferentes siluetas, modelos, colores y estilos, solo así sabrás si una tendencia que nunca has usado, puede ser para ti. Recuerda que tu ‘modateca’ está en continuo crecimiento, incluso hasta una experiencia negativa puede sumar a tu biblioteca.

3.- Viste para ti: no te preocupes tanto por cómo te ven los demás, arréglate solo para ti. Para sacar lo mejor de tu modateca, es fundamental que confíes en tu intuición y apuestes por lo que te hace sentir más tú.

4.- Tu estilo en diferentes versiones: el tener una personalidad definida no significa que sea repetitiva o plana, tú debes ser fiel a tu estilo teniendo coherencia en los elementos que te definen y puedes usarlo para vestir un look elegante, sexy, deportiva, casual, chic, boho, entre otros.

5.- Usa tu modateca para cambiar tu estado de ánimo. Ve de paseo a tu armario, repasa tus prendas, recuerda para qué ocasión las compraste, en qué viaje lo usaste, con quién comiste al vestirlo. Revive cada instante. Si necesitas ayuda para recordar, observa tus fotografías y videos. Después póntelo, usa perfume, maquíllate un poco y aunque no salgas, date tiempo de sentirlo y revivir. Tu modateca es una joya.

6.- Que tu modateca trabaje para ti: usa tu experiencia acumulada en tu biblioteca. Ya sabes en qué momentos tu estilo te ha hecho robar miradas, te ha ayudado a cerrar un trato, a marcar tu presencia, te ha llevado sentirte la más guapa y segura de la fiesta. Ahora todo eso que ya sabes, utilízalo para triunfar otra vez.

Identifica para qué necesitas vestirte

Conoce las reglas del evento o lugar

Define el objetivo que quieres alcanzar

Usa tu creatividad y revive lo que tienes en tu armario, ya invertiste en elementos que te han llevado a ganar, así que vuélvelos más rentables.

Todos tenemos una historia que te ha hecho ser quien eres y estar donde estás. Al ser única, también lo es tu imagen, estilo, esencia y personalidad. Tu imagen narra tu historia sin hablar. Si quieres cambiarla, usa tu modateca, si quieres enaltecerla, usa tu modateca, si quieres revivirla, usa tu modateca.

Vive cada minuto agradeciendo y honrando quien eres.

Instagram: @jasivef