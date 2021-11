La temporada de compras compulsivas se acerca, ya sea porque compramos los regalos navideños o porque renovamos nuestro clóset. Seguro ya tienes el carrito de compras lleno o al menos una “wishlist”, pero te cuento que si no has incluido estos artículos está incompleta.

Regalos navideños de mí para mí, ¡llegó el Buen Fin!

El Buen Fin es la oportunidad perfecta para comprar todo lo que tenemos en nuestra lista de deseos al mejor precio, así que no olvides incluir estos regalitos para ti misma.

Estos suéteres de Bershka están perfectos para los días más fríos del invierno. Te mantendrán calientita y a la moda.

¿Ya sabes que el efecto piel está en tendencia, no? Si quieres estar abrigada y a la moda, esta cazadora de Stradivarius es un must have, o quizás este otro abrigo con cinturón de H&M si buscas algo más formal.

Y si buscas tu look para fin de año, este vestido estampado con esencia oriental de Zara seguro te encantará. De algo habrán servido todos los K-drama que viste en el año.

Si de zapatos hablamos, las Converse son un eterno clásico y nunca fallan como el mejor complemento de tus outfits.

Unos jeans acampanados por si desechaste los tuyos creyendo que jamás volverían a estar de moda y ahora se coronan como un imprescindible de la temporada. Zara tiene para todos los gustos y tallas.

Luego de que el skincare se puso tan de moda han salido aparatos novedosos que reafirman el rostro, limpian los poros, eliminan el exceso de grasa, etc., así que mete en la lista uno de estos artículos para tu rutina facial.

Es muy probable que con todos los festines de las fiestas Guadalupe-Reyes aumentes unos kilitos, así que tener ropa deportiva por estrenar te motivará a retomar el ejercicio.

La autoexploración femenina ya no es tanto un tabú, los juguetes no son solo para niños y Demi Lovato lo sabe. Incluye algún artilugio sexual en tu carrito.

¿Cuáles regalos navideños tenías y cuáles vas a incluir? Cuéntanos.