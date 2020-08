Cuando tenemos una relación, podemos sentirnos en el foco más alto de la felicidad o en el fondo de la incertidumbre: «¿qué estoy haciendo mal? ¿Seré yo la que está fallando? ¿Cómo se puede solucionar? Mira estas 4 cosas que no debes hacer más para cuidar tu relación.

4 cosas que no debes hacer: ¡cuida tu relación!

Aislarse del mundo

Cuando estamos con esa personita amada, no queremos despegarnos ni por un momento. Procuramos hacer la mayoría de las cosas juntos pero lo que no nos damos cuenta es que nos aislamos de nuestro entorno y esto está mal.

El hecho de pasar más tiempo con tu pareja no quiere decir que la relación vaya a funcionar mejor. Llegará un punto donde uno de los dos, o los dos, se empiece a sentir asfixiado y es aquí donde empiezan los problemas.

Soy fan de los espacios, de compartir con amistades y dejar que el otro viva, es la manera más bonita de demostrar amor y respeto.

Celos

«Si me cela es porque me quiere.» Esto es un gran error, uno de los más comunes. Pensamos que porque nuestra pareja nos cele es porque siente mucho amor y no estamos en lo correcto.

Los celos no son un medidor de amor, sólo es el reflejo de inseguridad que hay a nivel personal y con la pareja.

Yo siempre seré partidaria que en estos casos (como en muchos otros o en su mayoría) la comunicación no debe faltar. Menos celos, más comunicación y confianza.

Agredirse física verbal o psicológicamente

Las agresiones, en todas sus presentaciones son fatales. ¿Quién dice que donde hay golpes hay amor? No amiga, donde hay golpes o burlas, hay ínfulas de superioridad y falta de respeto.

Cuando hay una agresión, es difícil poder controlar las siguientes, es por eso que dicen: «si lo hace un vez, lo seguirá haciendo siempre.» No lo permitas. Haz un Stop y evalúa si de verdad este es el tipo de relación que mereces.

Comparaciones con los «ex»

«Cuando estaba con fulano, hacíamos tal cosa»- «cuando cumplía años, Pedrito siempre me sorprendía.» Este tipo de comentarios genera en tu pareja inseguridades y posibles trastornos de inferioridad o competencia.

¿Para qué recordar algo que ya pasó? Todas las experiencias que hemos vivido con nuestras ex parejas, deben quedar bien selladas. Es momento de vivir el presente con tu actual pareja y darle el respeto que merece.

¡Detente! No hagas más estas 4 cosas y cuida tu relación de pareja.