Los patrones que se repiten en las relaciones de pareja, por lo general, reflejan el modo en que fuimos criadas desde niñas. También es el resultado de la primera impresión sobre el significado del enamoramiento.

Repites el mismo patrón en tus relaciones: entiende el porqué

Hay casos en los que se puede reconocer cuál fue la situación causante y de esta forma, sanar enfocada en la raíz del problema. Sin embargo, hay otros casos donde no resulta tan sencillo. Por ejemplo, una niña que nació fuera de un matrimonio y no lo sabe, también puede repercutir en su adultez; y si no se entera nunca qué fue lo que pasó o la historia real que hay detrás de su nacimiento, será más complejo sanar este proceso.

En este último caso, es posible que esta chica consiga parejas casadas y se le complique lograr ser la novia oficial o la esposa. Se victimiza y culpa por algo que realmente no es su culpa, ¿es una especie de Karma?, sí, podríamos llamarlo así.

Es común que este patrón se repita, y se elijan decisiones de forma inconsciente, incluso sabiendo que se está tomando decisiones que pueden causar dolor. Recuerda que en la niñez es donde se origina el 90% de estos conflictos. Por eso, es muuuuuy importante la crianza de nuestros peques. (No te pierdas el texto de ayer de el papel de papá en nuestras vidas.)

¿Cómo dejar de repetir estos patrones?