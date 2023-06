Entre los ocho y nueve meses de edad comienza una etapa complicada para las madres y sus bebés: «la ansiedad por separación», situación en la que el recién nacido llora desconsoladamente en cuanto la madre se ausenta por unos minutos; desde algo tan simple como ir a buscar un vaso de agua hasta actividades básicas como ir al baño, se desencadena el llanto, convirtiéndolo en un problema que puede ser agotador para ambos.

Aunque el ginecólogo puede dar consejos sobre cómo superar esta etapa, la realidad es que todas las madres son diferentes, y expresar la frustración de no poder realizar las tareas básicas del día a día sin que el bebé se sienta ansioso a veces requiere de un acompañamiento constante, además de desahogo y el apoyo de otras mujeres en la misma situación.

“Me siento agotada, mi bebé no me deja ni un segundo y si lo dejo minutos se pone a llorar” “Amo a mi bebé, pero siento que nunca tengo un descanso y los días se me hacen demasiado largos”, “ es demasiado difícil. A veces solo me alejo unos centímetros de él para sacar algo del refrigerador y comienza a sentirse ansioso, llora y necesita más, lo amo, pero esto es demasiado difícil”, son algunos de los comentarios que las mamás comparten en la aplicación de Peanut, con la comunidad en línea que está ahí para apoyarlas.