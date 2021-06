La pandemia del Covid-19 modificó el rol de las mujeres: el encierro las puso en un estado de mayor vulnerabilidad, carga de trabajo e incertidumbre. Las llevó al rincón de la ansiedad, el estrés y la depresión.

“El exceso de ansiedad, al no saberla controlar, genera estrés: esto nos provoca un estilo de vida. El estrés se somatiza en el cuerpo: insomnio, dolores de cabeza, pérdida de apetito, de peso; o al revés, mucho peso, dolor de colón, estómago, estreñimiento, diarrea, dermatitis atópica, pérdida de cabello. Todo eso es exceso de ansiedad y se le llama estrés”, dijo María Amelia Aguilar, terapeuta logo-educadora y coach del programa Alula Beat.

Explicó que eso lleva a una tercera etapa que es la depresión. “Cuando el cuerpo ya se descontroló, se requiere la atención de un psiquiatra y las personas deben estar medicadas; al estar en depresión y tenemos esta nube gris encima de nosotros, se pierde el sentido de vida y empezamos a conectar con el sentido de muerte”.

Cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) refieren que 450 millones de personas en el mundo sufren algún trastorno mental o de conducta (ansiedad, depresión), que altera su vida diaria y una de cada cuatro familias tiene por lo menos un miembro afectado por depresión.}

MIRA ESTE POST: ¿CÓMO EVITAR QUE LA ANSIEDAD SE AGRAVE?

¡Pendiente mujeres! 7 tips sobre la ansiedad

Para evitar estos escenarios, la especialista y entrenadora del programa Alula Beat, impulsado por Sanulac Nutrición México, enumeró siete tips para enfrentar la ansiedad:

1.- Salir de la ansiedad, estrés y depresión es un proceso. No es inmediato, requiere tiempo y trabajo, y lo primero es darse cuenta que hay un problema. Debes rendirte por salud, darte cuenta de que ya no puedes asumir todo el rol que estás llevando. No puedes hacerlo todo. Habla con una persona de confianza, para que te puedas desahogar y decir cómo te sientes.

2.- Racionaliza la situación. Saber qué es lo que tienes: salud, trabajo, a tus hijos… Debes enfocarte en lo que sí hay, para llegar a dónde quieres.

3.- Aterriza en el aquí y en ahora, en el presente. Sobre todo en estos tiempos de incertidumbre. Metas cortas que te puedas comprometer contigo misma para lograrlo. No más de un mes.

4.- Haz una actividad física, ¿sabes por qué? La mente necesita estar ocupada y el cuerpo trabajado. Es importante ponerlo en práctica. Sal a caminar, ponte una rutina del programa Alula Beat, para que la mente se aclare. Está comprobado que una persona que hace ejercicio o medita, le ayuda a liberar pensamientos.

5.- Socializa, es muy importante platicar con alguien. Los humanos no vinimos solos, sino en grupo. Y no es pretexto estar en casa, porque se puede usar la tecnología. Busca a tu grupo de pares, los amigos y la familia.

6.- Repasa tus fortalezas, tendemos a olvidar lo que valemos. Esto pasa mucho a las mamás olvidamos mucho quiénes somos por dar al otro, a la familia y a los hijos. Debemos preguntarnos qué nos gusta, qué queremos, lo que nos molesta, lo que sentimos. Debes darte un tiempo para tener una entrevista contigo misma. Recordarnos quiénes y cómo éramos antes de ser mamás y hacia dónde vamos. No te olvides de ti.

7.- Planifica tu rutina, ordena tu día a día que te ayudará para encontrar equilibrio y estabilidad. Sin ello no puedes lograrlo. Debes estar bien física y emocionalmente.

Hay que destacar que Alula Beat está enfocado para padres interesados en la salud integral del núcleo familiar. Consiste en proporcionar entrenamiento físico, mental y nutricional, impartido por expertos en cada uno de los temas, para apoyar el bienestar en casa.

FUENTE: SANULAC