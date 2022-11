En el día a día, es cada vez más común preocuparnos por la calidad de nuestra energía, y a fin de tener bienestar y ser más felices, recurrimos a técnicas espirituales como la meditación, los mantras, etcétera, para lograr este equilibrio interior y poder sobrellevar los retos cotidianos.

Sin embargo, resulta igualmente importante cuidar la energía que tenemos en casa, ya que, al ser uno de los sitios en los que pasamos más tiempo, ésta nos afecta de manera positiva… o negativa, en caso de que la energía sea densa. Soy Panterita, guía espiritual, y sé de la importancia de cuidar esta energía para poder realizar nuestras actividades diarias con toda la positividad posible, por eso, te comparto a continuación tres poderosos rituales para cortar la energía densa dentro de casa.

Ritual 1: Limpieza de la casa y sahumerio

Necesitarás tiempo y algo de energía, pero te recomiendo limpiar tu casa de pies a cabeza: limpia el polvo, saca lo que ya no necesites y barre y trapea los pisos. Cuando barras, procura hacerlo de adentro hacia afuera, siempre con dirección a la puerta y visualiza cómo lo negativo se va mientras afirmas «que todo lo que no esté alineado con mi más alto bien se vaya de aquí». No metas el polvo o la basura de vuelta a casa, recógela afuera y déjala afuera.

Luego, prende un sahumerio, o incienso y recorre las habitaciones y rincones de tu casa. Mientras lo haces puedes afirmar junto a los miembros de tu familia: “mi casa es acogedora, mi casa es segura, aquí reina la paz y el amor”, etcéra, frases que te nazcan, que sean positivas y con las que puedas conectar.

Ritual 2: Meditación colectiva y velas blancas

Alguien deberá llevar la guía. Reúne a los miembros de tu familia en la sala o en algún punto de la casa que se encuentre lo más en medio posible. Prende algunas velas blancas, bien distribuidas por la casa y en sitios seguros, y comiencen una meditación. Ésta puede ser guiada por ti, a fin de que les pidas visualizar (después de varias respiraciones profundas), cómo a ustedes desciende una luz blanca que los baña y que a continuación inunda todas las habitación de la casa.

Pídeles que vean cómo esta luz hace desaparecer cualquier energía negativa o transmuta en energía positiva. Realicen el ejercicio el tiempo que sea necesario, y si están en un lugar seguro, dejen las velas encendidas hasta que se consuman. También pueden afirmar todos juntos: «que las luces de estas velas eliminen toda energía negativa y la sustituyan con amor». No olviden dar las gracias al finalizar.

Ritual 3: Limpieza con cuarzos

Este es el más sencillo de los tres, sobre todo si ya se cuenta de antemano con los cristales. Si los tienes, límpialos con agua lo más limpia posible, y cárgalos de energía, de preferencia en una noche de luna llena. Luego, repártelos por las habitaciones y deja que su poder actúe por tres días, tras los que deberás volver a limpiarlos y cargarlos de energía. Puedes realizar este ritual una vez, tres veces, o las veces que consideres necesarias hasta que la armonía vuelva a tu casa.

Después de que termines con el ritual de tu preferencia, no olvides hacer una limpia energética personal para deshacerte de cualquier residuo o influencia negativa. Para hacerlo, puedes finalizar tu baño y el de tus seres queridos con agua de romero. No te enjuagues y sigue con tu rutina con la confianza de que ya te deshiciste de cualquier negatividad. No olvides vibrar muy alto y equilibrar tus chakras para mantener esta ola positiva.

¡Bendiciones de amor, luz y energía divina!

-Panterita-

Foto de Nick Page en Unsplash

###

Sobre Panterita Roch:

Sandra Elisa “Panterita” Roch es la fundadora de “SER By Panterita”, una plataforma de crecimiento personal y espiritual. Desde hace más de 10 años ha estudiado diferentes técnicas de manejo de energía, basadas en 4 pilares fundamentales: el cuerpo, la mente, la energía y las emociones. Lo que la ha llevado a prepararse y convertirse en Coach y Terapeuta holística.

Redes sociales Panterita Roch