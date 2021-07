¿Ropa blanca? Lavarla nunca fue tan fácil

Mantener la ropa en buen estado es un reto. No solo que se vea en perfectas condiciones también es importante que el color perdure en el tiempo. Y más cuando es ropa blanca, que sin querer queriendo, si no la lavamos bien, pierde su tono real y hasta se pone amarilla. Claro está, el tono amarillo no es solo por el mal lavado, a veces, hay factores que inciden como el pH de la piel, los productos que se usan como cremas, desodorantes y perfumes.

Y qué oso, la verdad, es salir a la calle y que la blusa, blanca que tanto amas y te queda súper bien, brille más que el sol. Para que esto no te pase más y siempre luzcas súper, ten en cuenta estos consejos que Luis Antonio Zuñiga, experto en lavandería de Mr Jeff, comparte con nosotros para evitar errores al lavarla y puedes lucir siempre impecable.

Ropa blanca: felicidad infinita

Como te comenté lavar la ropa blanca tiene su técnica y aunque creas que sabes lo que haces, porque es ropa de un mismo tono y ya, debes tener en cuenta que no todo es tan fácil como parece. Su mantenimiento requiere se ciertos procesos. Y a su vez hay muchos mitos o falsas creencias a las cuales nos apegamos y que se deben desmontar para aprender. Aquí te presentamos algunas de las preguntas más comunes que nos hacemos (me incluyo) sobre el cómo mantener la ropa blanca en buen estado a través de la lavada.

¿La ropa blanca siempre permanecerá blanca y brillante?

No, esto no es cierto. Conforme pasa el tiempo, tu ropa irá matizando a diferentes colores, amarillo, gris, café, y todo dependerá del tejido y la calidad del mismo, pero sobre todo del trato que le des a tus prendas al lavarlas.

¿Toda la ropa blanca no se lava junta?

No, esto es un error que comenten mucho. No se debe lavar junta ya que los tejidos pueden ser diferentes. Algunas telas gruesas como la mezclilla, pueden ir desgastando tejidos más frágiles como el lino, la seda, el cashmere o el algodón.

Siempre debes separar la ropa blanca de la de color. La carga que metas a la lavadora debe ser exclusiva para esta y del mismo tipo de tejidos. Recuerda que los tonos pastel o grises no son blanco. Además, utiliza los ciclos recomendados por el fabricante de tu lavadora (ropa delicada, cargas más pesadas, etc.).

¿Se desmancha más fácil al lavar con agua caliente?

Depende. Si bien el agua a altas temperaturas puede facilitar el trabajo del detergente y quitar algunas manchas o despercudir, solo se recomienda para prendas de algodón. Cuando lavamos con agua caliente también corremos el riesgo de encoger, aflojar o romper los tejidos, ya que es un proceso agresivo para la fibra. Lo más aconsejable es lavar con agua fría, ya que ésta penetra en los tejidos de forma diferente y ayudará a mantener el blanco y los tejidos intactos (así evitamos encogimientos y trasteñidos), además de que ahorrarás energía, apoyando al medio ambiente y a tu bolsillo.

¿ La ropa blanca quedará perfecta si utilizo vinagre, bicarbonato o cloro?

Estos productos caseros son muy útiles, sin embargo, pueden llegar a ser eficientes parcialmente y a la larga desgastar y maltratar tus prendas. Aquí algunos pros y contras de usarlos:

Vinagre: elimina malos olores, manchas de origen vegetal y algunas tintas o grasa, incluso tiene grado desinfectante (no del 100%), pero no remueve otras sustancias más agresivas, ni la suciedad.

Bicarbonato : es útil para blanquear y combatir malos olores, pero es necesario utilizar grandes cantidades para lograrlo. No remueve manchas específicas.

Cloro : es el producto más peligroso para desmanchar o blanquear, ya que al ser un producto que no logra neutralizar su ph, después de aplicarlo sigue activo en el textil y termina dañando las prendas completamente.

Cambia los productos caseros o cloro por productos con bórax, el cual es un efectivo blanqueador, menos agresivo y no es tóxico, incluso puede blanquear ropa con combinación de colores sin dañarlos. Ahora bien, los rayos ultravioletas del sol ayudan a blanquear la ropa, tras lavarla procura tenderla siempre de día y en el exterior, esto contribuye a desinfectarla y a mantenerla blanca por más tiempo.

¿La lavadora siempre será lo más eficiente para lavar ropa blanca?

De vez en cuando lava a mano tus prendas favoritas. Con el tiempo, y si no le das un buen mantenimiento a la lavadora, la pelusa acumulada de las prendas de color en las paredes o filtro puede afectar el blanco de tu ropa. Es recomendable limpiar la lavadora regularmente con cierta cantidad de vinagre poniendo el ciclo más ecológico que tenga y dejándolo funcionar sin ropa. Igualmente si lo utilizas en algunas cargas, permitirá purgar o limpiar los equipos de lavado eliminando los residuos de jabón e incluso la pelusa. Asimismo, deberás sacar los residuos de fibras del filtro o cambiarlo cada determinado tiempo de acuerdo con las instrucciones de la marca de tu lavadora.

¿Si se utiliza más producto (suavizante o detergente) la ropa permanecerá más blanca y olerá mejor?

¡Falso! Usar el doble de detergente en ropa blanca no hará que permanezca así, solo desperdiciarás producto y acelerarás el desgaste debido a los abrasivos utilizados por los detergentes. Por más suavizante que emplees, el resultado será el mismo. La clave siempre te la dará el fabricante: lee las instrucciones de uso y las dosis recomendadas en cada caso, lo más probable es que el envase te indique cómo conseguir resultados eficaces. Si la cantidad recomendada de detergente no funciona con las manchas, calma, busca un producto especial para las manchas específicas o utiliza con moderación productos caseros como bicarbonato, limón o cloro.

Consejos de oro blanco

Además es importante tengas en cuenta:

Ataca las manchas lo antes posible, este truco es básico, si no tratamos de eliminarlas en cuanto llegan a la ropa, tendremos dificultades más tarde cuando nos toque poner la lavadora.

Pre-desmancha cada una de las prendas antes de ingresar a lavar, esto ayuda a hacer más eficiente el proceso.

Si quieres que tu ropa huela más tiempo a suavizante, rocía tus prendas con agua de planchado, o coloca un aromatizante textil al final del proceso que sea especial para después del secado, ¡verás la diferencia!

Atiende siempre a las instrucciones de lavado de la prenda, de este modo lograrás conservar la ropa en buen estado durante el mayor tiempo posible.

¡A brillar con luz propia!

Fuente Mr Jeff