Las axilas son una parte del cuerpo que recibe poca atención, además de ser tan delicadas y fáciles de mancharse. Con el paso del tiempo y una mala rutina se tornan oscuras, pero ¡no te preocupes! Existen remedios caseros para aclararlas. Esta “cura” suele ser bastante temporal si mantienes los mismos hábitos que dejaron esas manchas, por lo que aquí van los tips y precauciones que deberás seguir para el cuidado de tus axilas.

El rasurado

El rasurado es el principal problema. Maltrata la piel, mancha e irrita. No te digo que elimines por completo este útil artefacto, simplemente que lo utilices sólo cuando sea necesario. Eliminemos ése tabú que las mujeres no tienen pelo porque es algo normal, es elección tuya.

Cuando lo utilices recuerda que debe ser una rasuradora nueva, puesto que las cuchillas afiladas te ayudarán a reducir el nivel de pasadas que necesitarás. La técnica de depilación con láser es muy buena, también puedes optar por sesiones de depilado láser, para olvidarte de ellos por completo.

Los mimos de las axilas

Evitar es el paso 1, cuidar de tus axilas viene después. Tal como tienes una rutina de skincare para tu rostro, crea una para esta parte del cuerpo y tan solo necesitarás dos pasos básicos:

Hidratación

Ve por tu mejor crema hidratante y aplícala, especialmente, después de cada afeitada. Mantendrás a tu piel hidratada y suave. Aplícalo cada vez que puedas, si te quedarás en casa todo el día tras el baño sustitúyelo por tu desodorante o anti-transpirante.

Exfoliante

Al igual que con cualquier otra parte del cuerpo, el exfoliante debe aplicarse una vez a la semana y con movimientos suaves y circulares. Existen exfoliantes naturales que además aclaran manchas como azúcar y limón, aunque NUNCA uses limón cuando te expongas al sol… y con exponernos al sol no nos referimos a ir a la playita, no. Significa que te pueda dar sol. O sea, usarlo en la noche está bien y en la mañana lavar bien.

Qué producto usar después

Los desodorantes y anti-transpirantes o los mixtos no son lo mismo, por lo que, si aún no sabes, debes conocer tu producto ideal para. Evitarás colocar algo que no te funciona y nada hace a tu piel.

¿Qué otros trucos conoces?