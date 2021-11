Definitivamente no a todas les va los mismos perfumes, cada piel tiene un PH diferente y esto hace que los olores sean diferentes en cada cuerpo. Pero ¿sabías que hay un perfume para cada personalidad, estado emocional, humor, etc.? Si me dices que signo eres, te diré cuál perfume podrás usar.

Esta opción es ideal para hacer un regalo super personalizado, según el signo de cada quien. ¿Ya sabes qué signo es? Este dato esta interesante para días de regalos y sorpresas deferentes.

Encuentra tu perfume ideal de acuerdo a tu sigo zodiacal

Los expertos en perfumería de Amora The Beauty Market nos comparten una guía sobre que perfume escoger de acuerdo a cada signo:

Aries

Las personalidades regidas bajo este signo se destacan por ser valientes, poseen una energía fuerte y pueden ser impulsivos. Los perfumes que mejor le van son:

Black Seduction de Antonio Banderas

Calvin Klein Women

Tauro

Este signo se caracteriza por ser práctico, ordenado, trabajador y pragmático pero también amoroso y cálido. Los perfumes que mejor le van son:

Sunflowers de Elizabeth Arden

Acqua Di Gio de Giorgio Armani

Géminis

Las personas de este signo suelen ser curiosas y extrovertidas, son coquetos y siempre están rodeados de amigos, los Géminis son también grandes conversadores. Los perfumes recomendados son:

Bright Cristal de Versace

Calvin Klein Obsessed For Woman

Cáncer

Las personas nacidas bajo este signo son muy intuitivas, hogareñas y tranquilas,suelen ser sentimentales y románticos. Sus favoritos van a ser:

La Vie Est Belle de Lancome

Loewe Plata

Leo

Protectores, leales, generosos y encantadores, pero también vanidosos y muy seguros de sí mismos. Las personas Leo irradian confianza y alegría. De acuerdo a su personalidad busca:

.212 SEXY de Carolina Herrera

Burberry The Beat

Virgo

De corazón amable, analítico y meticuloso, las personas de este signo son perfeccionistas, racionales y muy inteligentes. Tomando en cuenta lo correctos que son, estos son los perfumes para ellos:

Ambra de Acqua Di Parma

Poison de Dior.

Libra

Se caracterizan por su encanto, elegancia y buen gusto, son encantadores, leales y muy románticos. Le van a encantar:

Agua de Loewe

Obsessed Calvin Klein

Escorpión

Pasionales, intensos y con una personalidad magnética y enigmática. Suelen ser personas muy intuitivas. Le quedan perfecto:

In Love With You de Armani

Boss In Motion

Sagitario

Les gusta explorar, viajar, aprender, son muy humanos y espirituales. El optimismo y la sinceridad son dos de sus principales características. Van a amar:

Colors Pink de Benetton

Blu Mediterraneo de Acqua Di Parma

Capricornio

Las personas de este signo son estables, seguras y tranquilas, trabajadores y responsables. Los más persistentes del zodiaco. Ten estas opciones en cuenta para ellos:

Scandal de Jean Paul Gaultier

One Million de Paco Rabanne

Acuario

Sinceros, refinados e idealistas, poseen una gran imaginación y creatividad. Les encanta la libertad y son grandes filántropos. Se sentirán identificados con:

Cheap and Chic de Moschino

TOMMY de Tommy Hilfiguer

.

Piscis

Tranquilos, pacientes y amables, las personas nacidas bajo este signo son muy sensibles y empáticos, intuitivos de gran nobleza y compasivos. Regálales: