A pesar de que la actriz Salma Hayek tiene una de las relaciones más solidas de la farándula, recién confesó que se casó obligada con el empresario francés François-Henri Pinault, con quien tiene una hija de 15 años.

Esta bomba se dio a conocer recientemente en una entrevista para Glamour donde confiesa que no tuvo ilusión al dar el tan importante ¡sí acepto! Además, contó que el que debía ser su día más especial, se convirtió en el peor porque la “arrastraron” para que se casara justo el Día de San Valentín.

Salma Hayek caminó al altar con miedos y tristeza

«Estaba nerviosa. Había dicho que sí al matrimonio, pero en realidad no me presentaría ese día, ni lo haría… Me avergüenza admitir cuántas veces tuvo que preguntarme (si quería casarse)… ¡Tres veces! Ese fue el miedo más grande que he superado… Es un hombre increíble, seguro de sí mismo y feminista, al que le gustan las mujeres fuertes y también sabe cómo cuidarlas”.

También Salma tiene una gran relación con los hijos de su marido y se nota que ha criado a Paloma con los pies muy en la tierra.

En las entrevistas con sus amigos en Talk Show ella ha mencionado varias historias muy divertidas. Sin duda, se ve que se llevan bien… y miren que no empezaron así.