Los hombres son los que menos asisten a terapias para sanar su mente. Partiendo de este punto, hoy te mencionaremos algunos consejos para que el hombre de la casa sane su mente y tenga calidad de vida.

“Los hombres enfrentan desafíos únicos de salud mental, en gran parte debido a las expectativas culturales”, comenta Parke Sterling, consejero profesional con licencia en Virginia.

“Es muy simplificado decirlo de esta manera, pero para muchos hombres el libro de jugadas para la felicidad es conseguir un trabajo que pague decentemente bien, trabajar duro para ascender y pasar su tiempo libre tomando una cerveza con amigos hablando de asuntos superficiales como deportes», explica.

Paz mental: consejos para el hombre de la casa

Es por todo esto que la empresa Fitbit comparte estas formas en que los papás (y cualquier hombre) pueden apoyar su salud mental, para que puedan estar en su mejor momento en todas las áreas de sus vidas.

Acepta y normaliza que tienes necesidades de salud mental

Primero, ten en cuenta que tienes estas necesidades, indica Daniel B. Singley, PhD, psicólogo clínico y director de The Center for Men’s Excellence. “Necesitar” algo fuera de lo que es actualmente no es una debilidad.

«Todos necesitamos cosas que no tenemos», menciona Singley. «No significa que seas débil. Significa

que eres reflexivo y quieres una vida que se trate de prosperar, no de sobrevivir.»

Diversifica tu vida social

“Una de las dinámicas más comunes que veo que causa el mayor impacto en la salud mental y el bienestar de un padre es que tienden a no mantenerse al día con los amigos y el apoyo social”, comenta Singley.

En cambio, un hombre intenta que su pareja satisfaga todas sus necesidades de intimidad y apoyo social. Esta es una receta para el fracaso. “Ninguna persona puede satisfacer todas nuestras necesidades de apoyo e intimidad”, explica Singley.

«Si solo estás dispuesto a ser vulnerable con tu pareja, eso crea una tremenda tensión en tu relación.» Eventualmente podrías comenzar a resentir a tu pareja. Por el bien de ellos y el tuyo, reserva esos horarios de salida, horas felices, fines de semana de chicos y otros eventos con una variedad de amigos.

Tomar oportunidades

Cuando te reúnas con amigos, «atrévete a hablar sobre temas de nivel más profundo», comenta Sterling. Esto no tiene por qué ser siempre, pero tener conversaciones reales te permitirá conectarte en un nuevo nivel. Incluso pueden encontrar que luchan con los mismos desafíos y pueden brindarse apoyo y consejos mutuamente. O simplemente escucharse.

Encuentra cosas que no solo disfrutes, sino que realmente te den un sentido de significado, ya sea jugar en una liga de baloncesto local, ir de excursión solo, escribir cuentos o cualquier otra cosa.

Ser activo

A menudo, después de tener hijos, los padres pueden caer en la trampa de pensar que el ejercicio debe verse de cierta manera, debe ser un período de tiempo y un nivel de intensidad específicos. Y si no pueden conseguirlo, no deberían hacer nada. No caigas en esta trampa. Cualquier actividad mejorará tu estado de ánimo, te dará una sensación de logro y apoyará tu salud mental.

Busca otros papás

Busca en línea para encontrar grupos locales o virtuales que se reúnan o tengan páginas de Facebook. Estos no solo expanden tu red social, sino que también te ayudan a ver que no eres el único que está atravesando los desafíos que enfrentas y pueden ser una gran cantidad de consejos para todo, desde cómo hablar con tu jefe sobre más días de trabajo desde casa, hablar con tu preadolescente sobre sexo y mucho más.

Fuente: Fitbit