En este año nos ha pasado de todo, sobre todo poco positivas que desestabilizan nuestra salud mental. Por tal razón es necesario que recargues las pilas y trabajes aspectos psicológicos para poder llevar una vida plena.

Sin darnos cuenta, desmejoramos nuestra salud mental haciendo cosas poco recomendadas; y es que el ritmo de vida, la calidad del día, las cosas pendientes y la falta de tiempo (según nosotras) son un detonante silencioso.

Por ejemplo, si entregas mucho en el trabajo, te asfixias de responsabilidades, piensas que todo lo debes hacer y no hay mañana; no paras y llegas a casa a terminar lo que no pudiste en la mañana y no te das un tiempo para ti, estás en desventaja.

Si tu cuerpo se agota, tu mente también y por esto debemos tener en cuenta algunos aspectos sencillos pero fundamentales para tener calidad de vida y cuidar de nuestra salud mental.

Salud mental sana en medio del caos, ¿qué hacer?

♥

La Dra. Rachel Rohaidy, M.D., psiquiatra de Baptist Health South Florida, ofrece las siguientes estrategias para ayudarte a vivir tranquila y mantener la salud mental en total equilibrio (cosa que ha sido bastante difícil este año).

Sé amable siempre, no importa el escenario.

siempre, no importa el escenario. Mantener una rutina para ayudarte a sentirte más en control.

para ayudarte a sentirte más en control. Crear un equilibrio entre el trabajo y la vida personal , estableciendo límites en su tiempo de trabajo. Es fundamental chicas.

, estableciendo límites en su tiempo de trabajo. Es fundamental chicas. Evita comer motivada por la ansiedad , ya que puede conducir a emociones poco saludables y sentimientos negativos.

, ya que puede conducir a emociones poco saludables y sentimientos negativos. Establecer prioridades : demasiados compromisos puede resultar asfixiante, así que solo comprométete con aquellos que te traen felicidad.

: demasiados compromisos puede resultar asfixiante, así que solo comprométete con aquellos que te traen felicidad. Haz ejercicio .

. Mantente conectada; aunque estés físicamente separada de tu familia y amigos, puedes seguir conectada emocionalmente a través de la tecnología y las video llamadas.

aunque estés físicamente separada de tu familia y amigos, puedes seguir conectada emocionalmente a través de la tecnología y las video llamadas. Duerme lo suficiente, las 7 horas, al menos, que necesitas.

las 7 horas, al menos, que necesitas. Alimenta tu alma haciendo actividades relajantes , como caminar, meditar o leer un libro.

, como caminar, meditar o leer un libro. Cultivar tu vida espiritual .

. Limita tu exposición a los medios informativos para evitar una sobrecarga de noticias negativas.

informativos para evitar una sobrecarga de noticias negativas. Replantea cómo ves el distanciamiento social: en vez de verlo como algo negativo, enfócate en lo positivo. Darse cuenta de que tus acciones te mantienen a ti, a tu familia y a tu comunidad saludables puede ser muy enriquecedor.

Son tips que ayudan un momento en estos tiempos que creemos ser esperanzadores. Sin embargo, no olvides que todo pasa por algo, que de lo malo siempre se saca algo bueno y que lo mejor está por venir.

MIRA ESTE POST ⇒ ¿LA CUARENTENA PODRÍA TENER RIESGOS PARA TU SALUD MENTAL Y EMOCIONAL?